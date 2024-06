Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Czesław Michniewicz / RMF FM

Jak polska drużyna zaprezentowała się w meczu z Holandią? Kto zasługuje na pochwałę, a kto poradził sobie najsłabiej? Co należy zmienić w taktyce na boisku? I czy mamy szansę na wyjście z grupy?

O Euro 2024 porozmawiamy z naszym gościem - Czesławem Michniewiczem.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!