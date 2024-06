"Wszyscy przeciwnicy mają teraz wielkiego stracha, że zespół polski jednak wie, o co chodzi w piłce nożnej" - tak po meczu z Polski z Holandią na Euro 2024 mówił znakomity piłkarz i trener Henryk Kasperczak, który był gościem Bogdana Zalewskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. "Idziemy w dobrym kierunku" - podkreślił medalista mundialu.

Henryk Kasperczak / RMF FM

W niedzielne popołudnie reprezentacja Polski zainaugurowała występy w grupie D Euro 2024. Mimo dobrej postawy Biało-Czerwoni ulegli Holendrom 1:2, tracąc bramkę w 83. minucie spotkania.

Kasperczak: Graliśmy jak równy z równym

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Henryk Kasperczak chwalił polski zespół, choć wytknął naszym piłkarzom to, co jeszcze jest do poprawy.

Niestety przegrywamy, ale gra mogła się podobać. Do końca zawodnicy grali, żeby wygrać ten mecz, graliśmy jak równy z równym. Po stracie drugiej bramki pokazaliśmy charakter. Myślę, że w tym zespole coś drgnęło - mówił gość Bogdana Zalewskiego.

Kasperczak: Probierz poukładał ten zespół

Były reprezentant Polski chwali pracę selekcjonera Michała Probierza. Poukładał ten zespół. Piłkarze grają systemem, który odpowiada predyspozycjom zawodników. Są z tego zadowoleni i każdy daje z siebie wszystko - mówił Kasperczak.

Były trener m.in. Wisły Kraków, a także kilku reprezentacji narodowych, podkreślił, że Probierz "umiał umotywować zawodników".

Podczas meczu z Holandią trener dyrygował, biegał przy linii w eleganckim garniturze, na który zwróciły uwagę także zagraniczne media. Jedni trenerzy są w dresach, drudzy są elegancko ubrani, trzeci są w garniturach. Tutaj dołożył selekcjoner Probierz kamizelkę, czyli wyjątkowa postać - skomentował Kasperczak.

Kasperczak: Popełniamy jeszcze szkolne błędy

Czego zabrakło reprezentacji Polski, by osiągnąć korzystny rezultat w meczu z Holandią?

Jedyne, czego nam brakowało, to wykończenia akcji - ocenił gość Radia RMF24. Mieliśmy mniej akcji niż Holendrzy, ale mieliśmy okazje, z których mogliśmy zdobyć bramki - dodał.

Jak mówił, "popełniamy jednak te szkolne błędy jeszcze". Tutaj mam pretensje do Zalewskiego, to już drugi raz się zdarza, bo bramkę straciliśmy przez niego. Brak trochę doświadczenia w tym wszystkim - mówił Kasperczak.

Kasperczak: Mamy dużo talentów

Kasperczak widzi przyszłość przed polską reprezentacją. Ta nowa generacja zawodników nas zadawala, jest coś w tym zespole - stwierdził.

Ja zawsze oceniałem polskich piłkarzy bardzo wysoko. Mamy dużo talentów i to się odnawia. Widać, że ten zespół żyje na boisku, chce wygrywać. Idziemy w dobrym kierunku - podkreślił były piłkarz drużyny narodowej.

Oceniając bardziej doświadczonych zawodników, trener chwalił przede wszystkim naszego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego. Jest fantastyczną postacią - mówił.

Muszę potwierdzić, że też jest duża poprawa w ofensywnych stałych fragmentach gry. Mamy zawodników, którzy dobrze uderzają piłkę, jak Zieliński, czy Świderski i to wykorzystujemy. Wszyscy przeciwnicy mają teraz wielkiego stracha, że zespół polski jednak wie, o co chodzi w piłce nożnej - zaznaczył Kasperczak.

Kasperczak: Zaskakuje mnie fantastyczna forma Niemców

Dziś mecz Austria - Francja w "polskiej" grupie Euro 2024. Zdecydowanym faworytem jest Francja, nie tylko dla mnie - podkreślił Kasperczak.

To jest zespół doświadczony, z wieloma zawodnikami wielkiej klasy, którzy grają w wielkich klubach. Austrii będzie bardzo trudno - dodał.

Bogdan Zalewski pytał Henryka Kasperczaka także o to, kto jest dla niego faworytem Euro. Postawiłbym na Hiszpanię, Francję, Anglię i Niemcy. Zaskakuje mnie fantastyczna forma, którą zaprezentowali Niemcy. Byli świetni i zaskoczyli Szkotów skutecznością gry ofensywnej - powiedział były reprezentant Polski.