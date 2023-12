Nie milkną echa wtorkowych wydarzeń w Sejmie, gdzie poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Grzegorz Braun podczas akcji w Sejmie / Marcin Obara / PAP

We wtorek, w późnych godzinach popołudniowych, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury o zakłócanie obrządku religijnego.

Jest postępowanie prokuratury w sprawie Brauna

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Sejmie RP z udziałem Posła na Sejm RP. Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy - przekazał rano dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Jak dodał, "pozostałe zawiadomienia dotyczące zachowania parlamentarzysty zostaną dołączone do zainicjowanego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z urzędu postępowania".

Dotkliwa kara dla posła

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił także we wtorek, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.

Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

W Sejmie we wtorek odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Upamiętnia ono dzieje zapisane w I i II Księdze Machabejskiej, która mówi o wojnie wyzwoleńczej w 164 r. p.n.e.