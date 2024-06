Andrzej Duda będzie we wtorek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Z prezydentem RP porozmawiamy między innymi o sporze o ambasadorów i nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. Zapytamy także, kto mógłby zostać jego następcą.

/ Adam Burakowski/East News / RMF FM

Tematem rozmowy na żywo z Pałacu Prezydenckiego będą m.in. nowelizacja ustawy o KRS, spór o ambasadorów i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Andrzeja Dudę zapytamy też o prezydenckiego kandydata do Parlamentu Europejskiego - Wojciecha Kolarskiego, a także o obawy ekspertów i polityków o niską frekwencję w eurowyborach.

Porozmawiamy też o tym, kto mógłby zostać następcą Andrzeja Dudy i czy Polska jest gotowa na pierwszą kobietę-prezydent.

Na rozmowę Roberta Mazurka, na żywo z Pałacu Prezydenckiego, zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!