"Jestem do tego przez wiele osób namawiany" - tak o swoim ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich mówił w TVN24 Marcin Mastalerek - szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił, że jeszcze nie wie, czy zdecyduje się na ten krok.

Marcin Mastalerek / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Marcin Mastalerek został zapytany w TVN24, czy "wyobraża sobie siebie startującego z poparciem PiS w wyborach prezydenckich". Uważam, że decyzje w sprawie kandydowania w wyborach prezydenckich trzeba podejmować między listopadem i lutym, i wtedy trzeba będzie rozmawiać - odparł.



Dopytywany, czy byłby gotów podjąć taką decyzję, Mastalerek potwierdził. Czy ją podejmę, nie wiem. Jestem na pewno do tego przez wiele osób namawiany. Dziś się w ogóle nad tym nie zastanawiam - dodał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. W żaden sposób nie sprecyzował, kim są osoby namawiające go do walki o prezydenturę.

Wybory prezydenckie odbędą się najprawdopodobniej latem przyszłego roku. Drugą, i zgodnie z konstytucją ostatnią, kadencję zakończy wtedy prezydent Andrzej Duda.

Marcin Mastalerek był współtwórcą zwycięskich kampanii wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Był też posłem na Sejm VII kadencji.