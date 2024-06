"Staram się nosić polską odzież. Firma Red is Bad to jest polski producent odzieży. Zdarza mi się nosić ich ubrania" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Andrzej Duda, nawiązując do ujawnionej przez Onet afery wokół znanego producenta odzieży z motywami patriotycznymi. "Dowiedziałem się o tej sytuacji wczoraj z mediów" - dodał.

Sklep Red is Bad w Warszawie (zdj. z 2020 r.) / Piotr Molecki / East News Mój jedyny kontakt z firmą Red is Bad to było noszenie ich odzieży, którą mam w swojej szafie - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Andrzej Duda. Każdy inny producent odzieży w Polsce mógł produkować atrakcyjne, ładne koszulki w związku z kolejnymi rocznicami Powstania Warszawskiego. Jakoś inni tego nie robili. Firma Red is Bad te koszulki produkowała. Ja te koszulki nosiłem - tłumaczył. Onet poinformował wczoraj, że "za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej Red is Bad Pawłem Szopą swoisty sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę", a "dla ekipy b. premiera Mateusza Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Według portalu tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł, zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawał bez przetargu. Każde postępowanie, które przeprowadzaliśmy, było zrobione w sposób transparentny i konkurencyjny oraz na bazie prawa zamówień publicznych. Otrzymywaliśmy konkurencyjne ceny i zawsze wybieraliśmy tych dostawców, którzy gwarantowali nam realizację kryzysowego zadania w najlepszej rynkowej cenie i odpowiednim terminie - tak do ustaleń Onetu odniósł się z tygodnikiem "Do Rzeczy" Michał Kuczmierowski - były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "Na agregatach dla Ukrainy też musieli zarobić! Zadaniem Prokuratora Generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków “kradzieży zgodnej z procedurami". Ten rosyjski patent stosowany przez PiS na wielką skalę nie będzie w Polsce patentem na bezkarność" - pisał w reakcji na doniesienia Onetu premier Donald Tusk.

"Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kwalifikowane z art. 231 § 2 k.k. i inne" - podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Jak wyjaśniono, śledztwo zostało wszczęte 1 grudnia 2023 r. na podstawie materiałów zgromadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W toku śledztwa w tej sprawie prokuratura zabezpieczyła ponad 117 mln złotych. Zobacz również: ​Prokuratura zabezpieczyła 117 mln zł. "Sprawa Red is Bad jest bulwersująca"