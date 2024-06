Szef MSWiA Tomasz Siemoniak ocenił z kolei, że sprawa dotycząca twórcy marki Red is Bad jest bulwersująca. Jak mówił, "mieliśmy do czynienia z wielkim mechanizmem kierowania pieniędzy do swoich". Zapewnił, że sprawa będzie "przedmiotem wyjaśnień, ewentualnie śledztw".

Bodnar: Przesłuchano świadków

W poniedziałek Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie nawiązujące do publikacji dot. zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

"Prokuratura Krajowa informuje, że Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kwalifikowane z art. 231 § 2 k.k. i inne" - czytamy.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który w mediach społecznościowych udostępnił komunikat, dodał, że przeprowadzono liczne przeszukania, zabezpieczono obszerną dokumentację, przesłuchano świadków. Dokonano także blokady rachunków bankowych i zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie ponad 117 milionów złotych.