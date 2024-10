​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w piątek będzie Paweł Kukiz z Kukiz'15.

Wideo youtube

Z naszym gościem porozmawiamy o nowym projekcie politycznym na polskiej prawicy, której jednym z liderów ma być Paweł Kukiz. Zapytamy m.in. o to, czy poprą kandydata Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach prezydenckich, czy może wystawią własnego kandydata.

Wrócimy też do tematu powodzi i zapowiedzi Pawła Kukiza, który rozważa pozwanie Wód Polskich za złą gospodarkę wodną na południu Polski.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!