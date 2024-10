Rozważyłabym kandydowanie na prezydenta Polski. Na razie nie ma takiej propozycji na stole - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Paulina Matysiak, zawieszona w prawach członka partii Razem. Jak dodała, "teraz czekam na rozwiązanie sytuacji z moim statusem w partii."

Rozważyłabym kandydowanie na prezydenta Polski. Nie ma na razie takiej propozycji na stole. Czekam na rozwiązanie sytuacji z moim statusem w partii - powiedziała podczas Porannej rozmowy w RMF FM Paulina Matysiak, posłanka zawieszona w prawach członka partii Razem. Jak dodała, "mam nadzieję, że wkrótce będę pełnoprawną członkinią partii".

Robert Mazurek zapytał Paulinę Matysiak, czy wystartuje jako kandydat niezależny. Co usłyszał?



Mnóstwo osób się do mnie zgłasza z takimi propozycjami. Dostaję dużo głosów wsparcia z różnych środowisk. Jest październik, za chwilę listopad. Teraz to nie jest ten moment, kiedy się takie decyzje podejmuje i ogłasza - odpowiedziała posłanka.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy nie boi się kampanii wyborczej.

Jak się jest w polityce, to trzeba być przygotowanym na ciosy z różnych stron. To nie jest łatwy zawód. Każdy osoba publiczna jest wystawiona na ataki hejterów. Trzeba to wziąć z dobrodziejstwem inwentarza i sobie z tym radzić - odpowiedziała Matysiak.

Jak dodaje, "to nie jest łatwa sytuacja - nie tylko dla samych zainteresowanych, ale i dla ich bliskich i rodzin".

Jestem osobą spokojną. Nie jestem osobą, która kogokolwiek atakuje. Chciałabym, żeby polityka była o wiele spokojniejsza, ale czy tak będzie? Trudno mi wyrokować - komentuje posłanka z Kutna.

Według Pauliny Matysiak, "na swoim kawałku trzeba zmieniać politykę, tak jak się może".



Partia Razem będzie miała swojego kandydata na prezydenta. Kto nim będzie - tego nie wiem - podsumowała posłanka.



Czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy?

W Porannej rozmowie w RMF FM padło pytanie o dzień wolny od pracy w Wigilię.



Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Mówimy o tym od lat. Ten pomysł wraca. Ustawa jest złożona, będziemy o niej dyskutować - odpowiedziała Paulina Matysiak.



Jak dodała, Wigilia jest dniem dla wielu osób niezwykle istotnym. Bez względu na to, czy ktoś traktuje ją jako dzień świecki czy religijny.

Wigilia jest ważnym dniem. Byłoby dobrze, gdyby ludzie nie musieli iść tego dnia do pracy - podsumowała posłanka z Kutna.



Posłanka Matysiak i poseł PiS Marcin Horała w czerwcu powołali ruch społeczny "Tak dla Rozwoju", który ma skupić się na wsparciu rozwoju inwestycji w CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii. W odpowiedzi na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu Lewicy na trzy miesiące.

25 września Matysiak napisała na portalu X, że została ponownie zawieszona na trzy miesiące w prawach członka klubu Lewicy.

