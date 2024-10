To Rafał Trzaskowski będzie ostatecznie kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd Prezydenta RP. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, władze partii rządzącej podjęły już decyzję w tej sprawie.

/ Przemysław Piątkowski / PAP

Według ustaleń reporterów RMF FM Rafał Trzaskowski zostanie ogłoszony kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Polski. Takie decyzje miały już zapaść we władzach partii.

Dlaczego Trzaskowski, a nie Sikorski?

Władze Platformy miały zdecydować się na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, a nie Radosława Sikorskiego dlatego, że Sikorski ma zbyt duży elektorat negatywny.

Ciężko będzie mu zdobyć wyborców środka i lewicy. To bowiem polityk prezentujący raczej konserwatywne podejście do wartości, a do tego o - delikatnie mówiąc - bardzo wyrazistych i zwięźle komunikowanych poglądach. Sikorski nie stronił od mocnego atakowania rywali - i to może działać na jego niekorzyść.

Pokazują to także sondaże. Zarówno te prezentowane publicznie, jak i te zalecane przez partię.

Sondaże wskazują na Trzaskowskiego

Według sondaży, Radosław Sikorski ma w drugiej turze znacznie mniejsze szanse niż Rafał Trzaskowski, dlatego to właśnie prezydent Warszawy 7 grudnia ma zostać ogłoszony kandydatem na Prezydenta Polski.

Od razu ma wtedy ruszyć w kampanijną trasę.

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r.

Na razie jedynym oficjalnym kandydatem jest Sławomir Mentzen z Konfederacji.