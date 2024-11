Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, będzie w środę gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Naszego gościa zapytamy m.in. o start w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, wskazanego przez PiS kandydata niezależnego oraz poparcie w II turze głosowania w przypadku niepowodzenia Szymona Hołowni, lidera Polski 2050.

Inne tematy to: dalszy ciąg sporu o dzień wolny w Wigilię, plany resortu cyfryzacji, by uczynić z Polski lidera AI w Europie oraz zmiany w składce zdrowotnej.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.