"Jeżeli PiS wygra wybory, wtedy na pewno w 2020 r. będzie trzynasta emerytura" -zapewnia w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. "Większa część środków na emeryturę pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tam są zabezpieczone środki na to. Część pieniędzy jest w budżecie i te pieniądze są w ramach poszczególnych resortu. I podobnie jak w tym roku nie będzie większego problemu, żeby te środki przekazać w ramach przesunięć wewnątrzresortowych" - deklaruje gość Roberta Mazurka. Pytany, dlaczego nie ma ustawy o trzynastej emeryturze, Dworczyk odpowiada: "nie wiemy, kto po 13 października będzie rządził w Polsce". "Nie chcemy naszych potencjalnych oponentów, którzy mieliby wygrać, stawiać pod ścianą" - tłumaczy.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM uważa też, że PSL mówiąc o emeryturze bez podatku jest "kompletnie niewiarygodny".

Dworczyk przyznaje, że nie wie, kiedy zostanie zrealizowany zawarty w programie PiS postulat płacenia kaucji za opakowania szklane i plastikowe. Zapewnia też, że w przyszłej kadencji rząd PiS wprowadzi dodatkową lekcję w-f w szkołach. Ma być ona opłacana z subwencji oświatowej.

Robert Mazurek: Proszę rozwiać wszelkie wątpliwości ws. trzynastej emerytury: obiecywaliście trzynastą, a jak będzie dobrze, to i czternastą, ale dopiero za rok - a tymczasem na rok 2020 w budżecie nie ma pieniędzy na emeryturę trzynastą. Są one schowane?

Michał Dworczyk: Precyzyjnie i krótko mogę zadeklarować, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory - bo tylko o takiej sytuacji możemy mówić - wtedy na pewno w 2020 roku będzie trzynasta emerytura.

A proszę powiedzieć, dlaczego nie wpisaliście tego do budżetu?

A czy widział pan redaktor wpisaną trzynastą emeryturę w budżecie na rok 2019?

Nie.

Dlatego, że większa część środków na emeryturę pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - i tam środki są na to zabezpieczone. Natomiast część środków, które są w budżecie...

Środki. Pan minister ma środki, ja mam pieniądze.

Okej: część pieniędzy jest w budżecie i te pieniądze są w ramach poszczególnych resortów. I podobnie jak w tym roku nie będzie większego problemu, żeby w ramach przesunięć wewnątrzresortowych te środki przekazać.

Właśnie o to pytam. Te środki pan sobie zostawi na boku, a ja spytam o jedno tylko: dlaczego w takim razie nie wpisaliście ustawy o trzynastej emeryturze - to raz, a dwa: tych nie pieniędzy nie włożyliście normalnie do budżetu, tylko schowaliście je do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest poza budżetem - te pieniądze po prostu inaczej się liczy?

To rozwiązanie funkcjonuje od lat i tu się nic nie zmienia...

No nie od lat, dlatego że trzynastej emerytury nie było.

Ale mówię o FUS-ie i środkach, które są tam zgromadzone na emerytury.

Czemu nie ma ustawy o trzynastej emeryturze?

A właśnie - jeśli chodzi o ustawę, bardzo prosta odpowiedź: nie wiemy, kto po 13 października będzie rządził w Polsce.

(Śmiech).

Pan już wie? Stąd ten śmiech?

Nie, ale śmieję się z tego, co to jest za powód. Nie wiedzieliście, kto będzie rządził, a i tak 500+ wpisaliście.

Tylko że było to jakiś czas temu - teraz jesteśmy w okresie przedwyborczym, nie chcemy potencjalnych oponentów naszych politycznych, którzy mieliby wygrać, stawiać pod ścianą.

Proszę państwa: PiS to wszystko zrobił z dobroci dla opozycji.

Cieszę się, że pan to w końcu dostrzegł, bo wcześniejsze nasze spotkania mogły sugerować, że nie dostrzega pan naszej dobroci.

Panie ministrze, skoro jesteście tacy hojni i z naszych pieniędzy fundujecie trzynastą, a także czternastą emeryturę...

Z naszych wspólnych - ja również jestem podatnikiem, jak pan redaktor.

Panie ministrze, pan jest podatnikiem, tylko pan najpierw dostaje z budżetu, czyli z podatków, pieniądze - a później część ich oddaje. Więc niech się pan nie gniewa...

Pracowałem w różnych miejscach w życiu, dzisiaj pracuję w kancelarii premiera. Każdy z Polaków jest podatnikiem.

Właśnie: każdy z Polaków jest podatnikiem, emeryci również. PSL i Kukiz mówią: a po co? Ci ludzie przecież swoje pieniądze już zarobili i teraz jest trochę tak, jakbym ja z banku wyjmował moje pieniądze, a pan jako strażnik budżetu powiedział: "Nie, panie Mazurek, oddajcie 19 czy 18 procent na podatek, bo pan też jesteś podatnik". Dlaczego? Ja już przecież się napracowałem, mam siedemdziesiąt parę lat, chcę emeryturę - emeryturę bez podatku.

I PSL to zmieni, emerytura będzie bez podatku. Jest to bardzo wiarygodne w ustach Kosiniaka-Kamysza, który podnosił wiek emerytalny dla mężczyzn, dla kobiet, choć wcześniej mówił - jako PSL - że tego nie zrobi.

A dlaczego wy tego nie zrobicie? Wie pan, ja coś panu powiem. Wy szliście do wyborów, mówiąc o tym, że podniesiecie ten próg kwoty wolnej od podatku. I co zrobiliście? Podnieśliście ją sobie.

Oczywiście, tutaj też się nic nie zmieniło. Proszę, żebyśmy byli uczciwi w tym, bo to tak zabrzmiało, jakbyśmy coś dla siebie zmienili, a dla reszty Polaków nie. Nie, tu się w przepisach nic nie zmieniło. Natomiast zrealizowaliśmy, pan redaktor chyba to przyzna, sztandarowe programy, które były zapisane w naszym programie w 2015 roku i to jest pewien ewenement na polskiej scenie politycznej.

To powiedzmy wprost Polakom. Gdyby emerytura była wolna od podatku, to przy najniższej emeryturze - pan pamięta ile wynosi?

Najniższa emerytura? Nie pamiętam.

1 100 złotych. To przy tej najniższej emeryturze każdy emeryt dostałby - gdyby była zwolniona od podatku - lekką ręką licząc, nie wchodząc w szczegóły, co najmniej 3,5 tys. złotych rocznie. Wy dajecie 800 złotych i chcecie, żeby was całować po rękach.

800 netto, to prawda. Natomiast powtarzam. PSL w tym co mówi, oczywiście może ma swoje pomysły programowe, ale jest kompletnie niewiarygodny. My zaproponowaliśmy obniżenie wieku emerytalnego - zrealizowaliśmy to. Trzynastą emeryturę - zrealizowaliśmy to. A w roku 2021 będzie jeszcze czternasta emerytura. W prawdzie nie dla wszystkich, ale dla wielu emerytów, którzy mają najniższe świadczenia.

232 strony, nie żebym wszystko przeczytał, ale jest kilka naprawdę fajnych rzeczy. Zacznijmy od tego, pije pan piwo?

Czasami.

Od razu mówię, ja nie częstuję. Przynajmniej nie teraz

Nad tym boleję.

Piwo z czego? Z puszki? Z butelki?

Zwykle z butelki.

Sprzedaje pan później te butelki? Zbiera, jedzie do skupu i sprzedaje?

Nie, nie robię tego.

A widzi pan, a Jarosław Kaczyński mówił o tym, a przede wszystkim jest w programie o tym, cytuję: Wprowadzona zostanie kaucja dla opakowań, zgodnie z zasadą - zwracasz opakowanie, dostajesz kaucję. I nie chodzi tylko o butelki, które coraz trudniej oddać, ale np.: o butelki plastikowe i wszystkie inne opakowania.

Wkrótce pełny tekst rozmowy.





