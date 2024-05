Zdaniem Andrzeja Dudy realizacja CPK to zadanie fundamentalnie ważne dla całej Polski i dla naszego przyszłego rozwoju. "Co dzisiaj absolutnie najważniejsze, jest to niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa" - mówił prezydent w środę w Poznaniu.

Prezydent Andrzej Duda i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Andrzej Duda odwiedził w Poznaniu świątynie stojące na Ostrowie Tumskim. Przypomniał, że jest to kolebka polskiej państwowości; miejsce, gdzie stanął pałac pierwszego władcy Polski i gdzie mogło dojść do chrztu Polski. Zauważył, że Polska jest częścią Europy właśnie od czasu chrztu Polski, a nie od 20 lat.

Prezydent: Suwerenność, niepodległość i bezpieczeństwo

Nie ma dzisiaj ważniejszych zadań dla polskich władz: suwerenność, niepodległość i bezpieczeństwo. To są trzy najważniejsze elementy, do których jeżeli dodamy rozwój, a dzieje się on rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 20 lat w sposób spektakularny, to będziemy nie tylko nadal, mając własną państwowość, częścią wielkiej europejskiej rodziny, ale będziemy także dobrze prosperującym, zamożnym państwem i narodem. I to jest wielkie dążenie pokoleń - powiedział.

Prezydent podziękował wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju Polski - zwłaszcza przez ostatnich 20 lat. Zaznaczył, że był to czas spektakularnego rozwoju za sprawą unijnych środków, ale też dzięki temu, że Polacy umieli je dobrze wykorzystać.

Potrzebujemy więcej spektakularnych inwestycji. Potrzebujemy więcej odwagi, więcej możliwości rozwoju. Każdy widzi, że im więcej mamy infrastruktury, im więcej mamy możliwości komunikacji, im więcej mamy możliwości wyjścia na świat, tym dynamiczniej się rozwijamy - powiedział.

Potrzebujemy umacniania także naszej suwerenności energetycznej w różnych obszarach energetyki. Suwerenność gazową praktycznie już mamy, ale potrzebujemy mieć zagwarantowaną także i tę w zakresie energii elektrycznej. Czekają nas wielkie inwestycje. Trzeba je zrealizować także prowadząc mądrą politykę w Unii Europejskiej - myślę tutaj o budowie elektrowni atomowych, które zapewnią nam dostęp do bezpiecznej, gwarantowanej, sprzyjającej zarazem ochronie klimatu energii.

"CPK niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa"

Szczególne znaczenie, w opinii prezydenta Andrzeja Dudy, ma rozwój polskich portów i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne. Wielkie lotnisko, z którego będzie można polecieć do każdego zakątka świata, gdzie będą przylatywali ludzie po to, by przesiąść się z samolotu do samolotu i polecieć w inne miejsca. Lotnisko z którego później będzie można się połączeniami wewnątrzkrajowymi przemieścić na inne, mniejsze lotniska krajowe, czy po prostu (pojechać) do innych miejscowości i miast za pomocą szybkiej kolei, za pomocą sieci dróg. To są dla nas wyzwania na przyszłość - podkreślił.

Andrzej Duda zaznaczył, że realizacja CPK to zadanie fundamentalnie ważne dla całej Polski i dla naszego przyszłego rozwoju.

Co dzisiaj absolutnie najważniejsze, jest to niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa. Będzie to jedyne w Polsce lotnisko, które będzie w stanie przyjąć w tak szybkim tempie tak istotne siły sojusznicze, które w razie czego będą służyły wsparciu naszej armii w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - powiedział.

Prezydent stwierdził, że CPK to "absolutnie fundamentalny element rozwojowy jeżeli chodzi o także o naszą przyszłość w Unii Europejskiej". Powiedział, że jeśli zrealizujemy tę inwestycję, będziemy wschodnim centrum Unii Europejskiej, sercem tej części Europy.

Duda: Polska potrzebuje rozwoju

Będziemy wkrótce brali udział w europejskich wyborach. Miejmy to na względzie, że Unia Europejska dla nas ma przede wszystkim jedno ogromne znaczenie: poza byciem częścią politycznej wspólnoty Zachodu, jest ogromnym impulsem rozwojowym. Ale jeżeli czerpiemy dzisiaj fundusze europejskie po to, by rozwijać Polskę, to pamiętajmy o tym że zbudowanie tutaj Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie także w jakimś sensie wyrównaniem tego, co otrzymaliśmy, bo będzie dawało także i Europie możliwości rozwojowe w tej jej części - ocenił.

Zaznaczył, że Polska dostaje fundusze z UE także po to, by wyrównać dysproporcje rozwojowe w ramach wspólnoty.

Popatrzmy na to w ten sposób w tę 20. rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska potrzebuje rozwoju, jesteśmy na jego kolejnym etapie. To nie tylko drogi, to nie tylko koleje, to także koleje szybkich prędkości, to także wielki transport lotniczy, to także potężna, rozwijająca się dynamicznie gospodarka - powiedział.

To jest dzisiaj wyzwanie na nasze następne 20 lat w UE: żeby Polska rosła w siłę i żebyśmy my w tej części Unii Europejskiej rzeczywiście w pełnym tego słowa znaczeniu stanowili jej serce - dodał Andrzej Duda.

Prezydent przyjechał do stolicy Wielkopolski, by odebrać statuetkę Lecha Kaczyńskiego przyznaną mu przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.