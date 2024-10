Rządy premiera Tuska to - według Pauliny Matysiak, posłanki z Kutna - "nieustanna buta, arogancja, obsadzanie stanowisk znajomymi, zwykłe kolesiostwo, niepatrzenie na kompetencje". "Prawu i Sprawiedliwości, osobom, które podejmowały decyzje w poprzednich latach, można zarzucić dokładnie to samo" - powiedziała posłanka w Porannej rozmowie w RMF FM. Skomentowała też wniosek o usunięcie jej z komisji infrastruktury. "Nie przeszedł, udało się zerwać kworum. Nie zagłosowali w tej sprawie posłowie PiS, Konfederacji i partii Razem (…). W tej komisji pracuje 40 osób. 18 osób to PiS i Konfederacja, reszta to inni posłowie. Myślę, że (kwestia usunięcia z komisji - przyp. red.) to chęć zemsty" - powiedziała Matysiak.

Wideo youtube

Matysiak: Dostałam ultimatum od Biejat i Zandberga

Dziś jestem umówiona na polityczne spotkanie z partią Razem. Rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu. Widziałam się z Magdaleną Biejat i Adrianem Zandbergiem (...). Dostałam ultimatum. Oni uważają, że powinnam zrezygnować ze stowarzyszenia, które założyłam z Marcinem Horałą pod koniec czerwca, czyli „Tak dla Rozwoju” - powiedziała Paulina Matysiak w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nie rozważam takiej opcji; zdania nie zmieniam. Stowarzyszenie działa, można się do niego zapisywać. Był to obywatelski projekt „Tak dla CPK”. Podpisało się pod nim prawie 200 tys. osób - dodała.

"Chęcią zemsty" określiła wniosek o usunięcie jej z komisji infrastruktury.

Jak posłanka zagłosuje w kwestii budżetu?

"Wszyscy panią zapisują do PiS-u. Wyborcy Lewicy mogą poczuć się zdradzeni" - zauważył Robert Mazurek.

Nie. Przede wszystkim nie współpracuję z PiS, tylko z konkretnymi politykami w konkretnych sprawach. O ile w kontekście CPK uważam za większego sojusznika dla mnie Marcina Horałę, tak w sprawach związanych z prawami kobiet, prawami człowieka, za sojuszniczkę będę uważała Barbarę Nowacką, a nie Przemysława Czarnka. A więc: konkretne sprawy, konkretne osoby - powiedziała Paulina Matysiak.

Robert Mazurek stwierdził, że „sprawdzianem” dla Pauliny Matysiak będzie głosowanie nad budżetem. Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zapytał posłankę z Kutna o to, jak zagłosuje.

To się okaże, bo jeszcze jest czas, żeby ten budżet poprawić. Jeśli nie zostanie poprawiony, to nie zagłosuję za tym budżetem. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w przyszłym roku Polska wyglądała tak, jak teraz. Nie można dostać się do lekarza, nie można planowo się leczyć, to jest skandaliczna sprawa. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z transportem publicznym i infrastrukturą. To nie jest deklaracja opozycyjności. Bardzo chciałabym za tym budżetem zagłosować - zadeklarowała Matysiak.

Ostra ocena rządów Donalda Tuska. "Kolesiostwo"

„Dzisiaj nie poparłabym rządu Tuska” - przypomniał Robert Mazurek słowa swojego gościa.

Tak, ale tam był szerszy kontekst. Jestem przekonana, że o wiele więcej osób nie zagłosowałoby za tym rządem, gdyby premier Tusk powiedział, co zamierza zrobić, w jaki sposób będzie działał, w jaki sposób będzie podchodził do przepisów. Nieustanna buta, arogancja, obsadzanie stanowisk znajomymi, zwykłe kolesiostwo, niepatrzenie na kompetencje. Prawu i Sprawiedliwości, osobom, które podejmowały decyzje w poprzednich latach, można zarzucić dokładnie to samo - powiedziała posłanka.

