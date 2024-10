"Z żadnymi przedstawicielami branży tytoniowej się nie spotykam, opracowując ustawę antynikotynową. I innym to rekomenduję" - mówił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, odnosząc się do informacji o spotkaniu polityków PSL z władzami koncernu Philips Morris. "W sprawie zakazu sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu jest opóźnienie, ale czas opóźnień się kończy" - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Kiedy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów nieletnim?

Co z tym zakazem handlu e-papierosami jednorazowymi? Miał być już dawno temu, lecz nic się nie dzieje - pytał swego gościa Grzegorz Sroczyński, gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

To wymaga notyfikacji Unii Europejskiej. Implementujemy dyrektywę unijną, ponieważ jest rok po terminie i PiS tej sprawy nie dowiozło - odpowiedział wiceminister Konieczny.

Minister Leszczyna zapowiadała, że zakaz jednorazowych e-papierosów będzie przed wakacjami, potem że po wakacjach. Teraz rozumiem, Tusk się wściekł i pyta kiedy to będzie? To ja pana pytam w imieniu premiera Tuska, kiedy to będzie? - nie dawał za wygraną Sroczyński.

W czwartek na Komitecie Stałym Rady Ministrów ma być ta implementacja i i drugi projekt, który jest też stosunkowo szybki do wprowadzenia, bo wymaga trzech miesięcy notyfikacji. Chodzi o zakaz sprzedaży elektronicznych e-papierosów do 18. roku życia, dla wszelkiej maści wyrobów - odparł Wojciech Konieczny. Jeśli będą trzy miesiące implementacji, to sądzę, że w ciągu sześciu miesięcy taki zakaz powinien obowiązywać - powiedział wiceminister.

Spotkanie z prezesem koncernu tytoniowego

Grzegorz Sroczyński zapytał Wojciecha Koniecznego o spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz dwóch wiceministrów z PSL z prezesem Philip Morris International. Miało do tego dojść w czerwcu, w trakcie prac nad ustawą antynikotynową. Sprawę ujawniła dzisiaj Wirtualna Polska. Jak napisała WP.pl resorty zarządzane przez PSL dążą do opóźnienia wprowadzenia zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych z aromatem, co może opóźnić proces o kilka lat.

Proszę pytać o to uczestników tego spotkania. Ja się z żadnymi przedstawicielami branży nie spotykam - stwierdził wiceminister.

Sroczyński wskazał, dwa resorty nie chcą wprowadzali zakazu sprzedaży smakowych wkładów do tytoniowych podgrzewaczy.

Jeżeli jakieś ministerstwo chce nas zablokować i przejąć na siebie płacenie miliona złotych kar dziennie, to może niech to jawnie powie, ale my na pewno tego na siebie nie weźmiemy - odpowiedział wiceminister zdrowia.

Dlaczego jesteśmy więc spóźnieni z wprowadzeniem dyrektywy w sprawie smakowych podgrzewaczy? - pytał Sroczyński.

Rzeczywiście, te ustawy idą wolno. Jest bardzo dużo pytań, jest np. 200 pytań do jednego właściwie pracownika w Ministerstwie Zdrowia, który musi na nie odpowiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą, tak żeby nie wprowadzić w błąd, a jednocześnie żeby nie było zarzutu, że on działa na szkodę jakiegoś przedsiębiorcy - tłumaczył Konieczny.

Czy w sprawie ustawy antynikotynowej jest jest jakiś krzywy lobbing? - pytał gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Ja się nie spotykam i każdą bym to rekomendował, kiedy taka ustawa jest procedowana i szykowana - Konieczny odniósł się do informacji o wizycie w gabinecie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza szefa koncernu tytoniowego.

