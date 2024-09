Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie i profesor Akademii Leona Koźmińskiego, będzie w poniedziałek gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Wideo youtube

Pod koniec sierpnia rząd przedstawił projekt budżetu. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 632,6 mld zł. Wpływy z VAT wzrosną o 50 mld zł, CIT o 9 mld zł i akcyzy o ponad 8 mld zł. Zgodnie z projektem w 2025 roku deficyt wyniesie 289 mld zł, wzrost gospodarczy 3,9 proc, a inflacja - 5 proc. Przeznaczono rekordowe środki na obronę narodową w wysokości 186,6 mld zł .

Jak nasz gość ocenia budżet przedstawiony przez ministra Andrzeja Domańskiego na 2025 rok? Czego w budżecie nie ma, a co powinno w nim się znaleźć? O co chodzi z procedurą nadmiernego deficytu? Którą z propozycji w sprawie składki zdrowotnej uważa za najlepszą? Jak rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce?

O to między innymi zapytamy ekonomistę profesora Marcina Piątkowskiego.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!