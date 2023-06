​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Porozmawiamy z nim między innymi o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i wewnątrz opozycji oraz o tym, co dziś jest bardziej prawdopodobne - powrót rządów Donalda Tuska czy trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości.

Kazimierz Marcinkiewicz / Leszek Szymański / PAP

Do kogo dziś bliżej Kazimierzowi Marcinkiewiczowi - Koalicji Obywatelskiej, a może nieco bardziej konserwatywnej Trzeciej Drogi, którą współtworzą PSL i Polska 2050? Czy opozycji, dziś rywalizującej ze sobą, uda się stworzyć rząd po wyborach?

Zapytamy ponadto, czy powrót prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu pomoże czy zaszkodzi formacji rządzącej. Co dziś najbardziej obciąża rządy Zjednoczonej Prawicy - wewnętrzne spory, tzw. tłuste koty, czyli partyjni działacze zatrudnieni w państwowych spółkach, liczne afery, o których co jakiś czas donoszą media? A może brak skutecznych reform w służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości oraz wyrok TK, który zaostrzył prawo aborcyjne?

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Krzysztof Berenda, zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!