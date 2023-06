"Wszystko jest na stole" - deklaruje lider Konfederacji mówiąc o możliwej koalicji z PiS lub PO. Warunkiem, który muszą spełnić obecni przeciwnicy polityczni jest realizacja programu gospodarczego partii Sławomira Mentzena. To zmiana w stosunku do postawy, którą Mentzen prezentował jeszcze w ubiegłym tygodniu. Wówczas deklarował, że nie wejdzie w koalicję z żadną partią zasiadającą obecnie w Sejmie.

Sławomir Mentzen / Albert Zawada / PAP

Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole - mówi Sławomir Mentzen w wywiadzie dla "Super Expressu". Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko - dodaje polityk.

W ten sposób lider Konfederacji odniósł się do perspektyw założenia koalicji, z którymś z największych ugrupowań politycznych.

Choć Mentzen stawia w ten sposób warunki zaporowe - trudno sobie wyobrazić, by PiS czy PO zgodziły się np. na likwidację ZUS - to jednak jego retoryka ulega zmianie w stosunku do deklaracji, które składał zaledwie tydzień temu. Wtedy w debacie z Ryszardem Petru na antenie RMF FM, lider Konfederacji twardo zapowiadał, że wyklucza możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Później dodał jeszcze, że w przyszłej kadencji Sejmu, jego partia na pewno nie wejdzie w żaden układ z inną partią.