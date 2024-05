10 czerwca ruszy pierwszy z trzech turnusów wojskowych pod hasłem "Wakacje z wojskiem" - ogłosił minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szkolenie trwające 27 dni jest przeznaczone dla ochotników w wieku od 18 do 35 lat. Nie dość, że udział jest darmowy, to uczestnikom zostanie wypłacone uposażenie w wysokości 6 tys. zł. Co więcej, można wybrać dowolne miejsce odbywania szkolenia oraz dogodny dla siebie termin.

"Wakacje z wojskiem". Cykl płatnych szkoleń ruszy 10 czerwca 2024 roku / PAP/Marcin Obara / PAP "Wakacje z wojskiem". Wiceprezes Rady Ministrów ogłosił szczegóły Celem projektu "Wakacje z wojskiem" jest wzmocnienie potencjału rezerw oraz promocja służby wojskowej. Szkolenia, które organizuje Wojsko Polskie wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, są adresowane głównie do młodzieży szkolnej i studenckiej. Na wybrany przez siebie turnus w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej można zapisać się w każdej chwili, odwiedzając wybrany punkt rekrutacyjny Wojska Polskiego lub rejestrując się na stronie internetowej: www.zostanzolnierzem.pl. Szkolenie trwające 27 dni jest płatne. Za jego ukończenie każdy uczestnik otrzyma uposażenie w wysokości 6 tys. zł. Kurs może więc stanowić alternatywę dla wakacyjnej pracy sezonowej. Podczas swojego przemówienia wicepremier zaznaczył, że udział w projekcie zapewni poczucie pełnego przygotowania do każdej trudnej i i kryzysowej sytuacji. Wielokrotnie powtarzałem, że dla naszego rządu absolutny priorytet to bezpieczeństwo Polski. Przygotowanie na każdą sytuację, przeszkolenie i podnoszenie umiejętności Wojska Polskiego, ale też przygotowanie i podnoszenie odporności społeczeństwa na zagrożenia, na wszystko, co się dzieje w otaczającym nas świecie. To jest nasza misja - poinformował w czwartek, 16 maja Władysław Kosiniak-Kamysz. Kiedy będą odbywać się szkolenia w ramach programu "Wakacje z wojskiem"? MON wraz z Wojskiem Polskim wyznaczyło trzy terminy, w których będą odbywać się szkolenia w ramach projektu "Wakacje z wojskiem": od 10 czerwca do 6 lipca,

od 15 lipca do 10 sierpnia,

od 19 sierpnia do 14 września. Chętni mogą wybrać też jedną z siedemdziesięciu lokalizacji, która jest dla nich najbardziej dogodna. Będzie można się sprawdzić m. in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby, informuje Wojsko Polskie.

Robert Fico postrzelony. Sprawca usłyszał zarzut

List gończy za Tomaszem Szmydtem. Prokuratura wszczęła poszukiwania Opracowanie: Magdalena Olejnik