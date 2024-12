Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy o biedzie w Polsce oraz o finale akcji. Zapytamy, jakich grup najbardziej dotyczy ubóstwo.

Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia Wiosna / Piotr Szydłowski / RMF24

Zbliża się finał tegorocznej Szlachetnej Paczki. W najbliższy weekend odbędzie się "Weekend Cudów". Joannę Sadzik zapytamy, ile rodzin wciąż czeka na dary. Zapytamy, w jaki sposób przygotować pomoc "na ostatnią chwilę".

Porozmawiamy także o tym, jakie są twarze biedy w Polsce, jaka jest granica skrajnego ubóstwa i jak zmieniła się sytuacja na przestrzeni lat.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy w środę tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video/streams