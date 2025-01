Gościem Tomasza Terlikowskiego w czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM będzie Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier. Zapraszamy do zadawania pytań. Z byłym ministrem aktywów państwowych porozmawiamy m.in. o kampanii prezydenckiej, prawicowym zwrocie Rafała Trzaskowskiego oraz nowej strategii Orlenu.

Poseł PiS Jacek Sasin / Piotr Szydłowski / RMF24

Z były ministrem aktywów państwowych porozmawiamy m.in. o nowej strategii Orlenu oraz nietrafionych - jak sugeruje nowa władza - inwestycjach największego koncernu paliwowego w tej części Europy.

Jacka Sasina zapytamy o środowe wystąpienie wystąpienie Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Porozmawiamy także o pierwszych decyzjach Donalda Trumpa, w tym o głośnej zapowiedzi dotyczącej deportacji nielegalnych migrantów. Będzie masowy powrót Polaków z Chicago?

Porozmawiamy także o rozliczeniach PiS. Zapytamy, czy Mateusz Morawiecki zrezygnuje z immunitetu. W rozmowie nie zabraknie kampanii prezydenckiej. Czy start Krzysztofa Stanowskiego to problem dla Karola Nawrockiego? W jaki sposób PiS planuje sfinansować kampanię Nawrockiego w sytuacji braku widoków na wypłatę środków z dotacji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video .

Poranna rozmowa w RMF FM / RMF24

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.