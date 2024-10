"Wychodzi na mównicę sejmową minister finansów (Andrzej) Domański i mówi, że są 4 miliardy w budżecie na realizację pomysłów Polski 2050 w zakresie składki zdrowotnej. I to jest dane słowo (…). Czekamy na to, aż nasze uregulowania znajdą się w rejestrze. Nie wiem, czy postawimy to na ostrzu noża. Nie chodzi o to, żeby się kaleczyć, ale o to, żeby przywrócić sensowne przepisy. O to, żeby ludziom chciało się pracować; żeby nie karać tych, którzy są pracowici" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.

Jak głosował Michał Gramatyka ws. Pauliny Matysiak?

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o kwestię głosowania nad odwołaniem Pauliny Matysiak z komisji infrastruktury .

Ja wyciągnąłem kartę, nie wziąłem udziału w tym głosowaniu - powiedział Michał Gramatyka.

Dwa lata temu, kiedy przyszedłem do Szymona Hołowni, ówczesna opozycja odwoływała mnie z komisji finansów, co jest dla mnie zrozumiałe, bo ona się wiąże z dodatkiem do uposażenia poselskiego. Ale odwoływała mnie również z komisji cyfryzacji, która była dla mnie bardzo cenna, która wiązała się z moimi zainteresowaniami. Nie musieli tego zrobić, a jednak to zrobili. Wiem jak to jest, kiedy odwołują człowieka z komisji, w której ma się misję do spełnienia i stąd moja decyzja o tym, żeby nie brać udziału w głosowaniu. Poprosiłem w klubie, żeby zaakceptowano moją decyzję - dodał.

Odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa. Jak teoria ma się do praktyki?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że w lutym Szymon Hołownia mówił: Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. Jeśli dziś takie osoby są, to podadzą się do dymisji.

Zapytał swojego gościa o to, jak ma się do tych słów obsadzanie stanowisk „ludźmi Hołowni”.

Robert Mazurek przytoczył przykład Krzysztofa Pałki – kandydata do Sejmiku Województwa Opolskiego z Polski 2050, Ewy Patalas czy Emilii Wasilewską, które kandydowały do Sejmu, a są w tej chwili w radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Mamy ustawę o odpolitycznianiu spółek Skarbu Państwa w komisji. Dzisiaj albo jutro po południu jest posiedzenie tej komisji. (Ustawa) ma na celu wprowadzić m.in. radę opiniującą kandydatów do rad nadzorczych, do zarządów - powiedział Michał Gramatyka.

Znam osobiście jedną osobę, która jest w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - w bodajże województwie lubuskim - i jest ona kompetentna. Dobrze byłoby, gdybyśmy więc porozmawiali o CV tych osób (…). Chodzi o to, żeby ludzie mieli doświadczenie w tym, co robią (...). Mam taki epizod w swoim życiu, gdy pracowałem w aktywach Skarbu Państwa, byłem dyrektorem departamentu zarządzania operacyjnego, miałem 16 byłych prezesów w departamencie, z których każdy był jakoś uwarunkowany politycznie, ale to nie znaczy, że to byli niekompetentni ludzie - powiedział polityk Polski 2050.

Filary naszego podejścia do spółek to kompetencje, jawność zarobków i transparentna procedura powołania - dodał.

Co z realizacją obietnic wyborczych?

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, co dalej z kwestią niższej składki zdrowotnej.

Wychodzi na mównicę sejmową minister finansów (Andrzej) Domański i mówi, że są 4 miliardy w budżecie na realizację pomysłów Polski 2050 w zakresie składki zdrowotnej. I to jest dane słowo (…). Czekamy na to, aż nasze uregulowania znajdą się w rejestrze. Nie wiem, czy postawimy to na ostrzu noża. Nie chodzi o to, żeby się kaleczyć, ale o to, żeby przywrócić sensowne przepisy. O to, żeby ludziom chciało się pracować; żeby nie karać tych, którzy są pracowici - stwierdził Michał Gramatyka.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał jeszcze obietnice Polski 2050 dotyczące kredytu O proc. oraz akademików za złotówkę.

Profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki, jest autorem ustawy wprowadzającej akademiki za złotówkę. Nie dalej, jak kilka dni temu, konsultowaliśmy ten projekt ustawy - powiedział polityk.

Po roku mamy więc projekt ustawy, który jeszcze nie przeszedł żadnej ścieżki - zauważył Robert Mazurek, który zapytał również o inną obietnicę - rodzinny PIT.

Mamy rząd koalicyjny. Polityka fiskalna, podatkowa, jest w rękach pana ministra Domańskiego. Ustawa będzie, jeśli ustalenia koalicyjne na to pozwolą. Sam pan widzi, jak trudno jest przekonać koalicjantów do niższej składki zdrowotnej - powiedział Michał Gramatyka.