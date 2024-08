​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Daniel Szeligowski.

Z naszym gościem porozmawiamy o najnowszych doniesieniach z frontu wojny w Ukrainie. Od kilkudziesięciu godzin docierają informacje, że Ukraińcy przełamali granicę z Rosją i atakują obwód kurski. Jakie znaczenie wojskowe i symboliczne może mieć ten fakt?

Eksperta od spraw Europy Wschodniej zapytamy także o możliwe scenariusze dotyczące ewentualnych rozmów pokojowych. Dopuszcza je już Zelenski, a z otoczenia Putina dochodzą już nie tak radykalne głosy o całkowitej kapitulacji Ukrainy.

Porozmawiamy też o samym Putinie. Czy jest nieobliczalnym pariasem? Jakie są nastroje na Kremlu, wśród twardogłowych, wśród oligarchów i dotychczasowych innych zwolenników? Czy koszty wojny nie zagrażają niepodważalnej do tej pory pozycji Putina?

