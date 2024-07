„Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego” – zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o postanowienie o niezastosowaniu aresztu tymczasowego wobec polityka Suwerennej Polski. Sąd uznał, że Marcin Romanowski może wyjść na wolność, bo chroni go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Sprawa Marcina Romanowskiego

Zobaczymy, jak do immunitetu podejdzie sąd II instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące, że w tym przypadku immunitet nie przysługuje. Prokuratura złoży takie zażalenie. Cieszą mnie głosy ekspertów i autorytetów m.in. prof. Andrzeja Zolla czy prof. Marka Safjana, którzy mówili, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje i następuje coś w rodzaju uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - powiedział minister.

To jest poważna sprawa, natomiast ja bym chciał bardziej zastanowić się, jak wzmocnić zespół śledczy nr 2, który zajmuje się sprawą Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ ogrom wątków, jakie pojawiają się w tej sprawie jest tak poważny, że tych kilku prokuratorów może sobie z tą sprawą nie poradzić - dodał.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o to, kto stał na czele grupy przestępczej, w której miał być Marcin Romanowski.

Na razie śledztwo dot. Funduszu Sprawiedliwości jest rozwojowe. Zobaczymy do czego doprowadzi. Zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W tej sprawie są jeszcze dwa wątki. Pierwszy to jest uznaniowe wydatkowanie środków ws. tzw. jedenastek, czyli przepisów rozporządzenia dotyczącego Funduszu Spraiwedliwości, które pozwalało na swobodne dysponowanie środkami. Pozostaje pytanie na ile to dysponowanie nie przekraczało pewnych dopuszczalnych przepisami granic. Drugi wątek to wsparcie i promocja w mediach Funduszu Sprawiedliwości za bardzo poważne pieniądze. To były kwoty rzędu 15, 20 milionów złotych rocznie. Zobaczymy, jak te wątki zostaną wyjaśnione i kto być może będzie także pociągnięty do odpowiedzialności - poinformował Adam Bodnar.

Gospodarz Porannej Rozmowy w RMF FM zaznaczył, że pojawiają się w myśleniu publicznym dwa nazwiska: albo Zbigniew Ziobro albo Jarosław Kaczyński, który wiedział o tych sytuacjach, bo napisał o nich w liście.

Co do Kaczyńskiego sytuacja jest o tyle jasna, że faktycznie zwracał uwagę na zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Dla mnie w tej całej historii jest ważne to, że od 2019 do 2023 roku nie było szansy na zbadanie tej sprawy pomimo raportów NIK i różnych doniesień prasowych. Dlatego ta sprawa jest intensywnie badana. Ziobro miał konkretne informacje zwrotne z NIK, ale nie podejmował żadnych działań, żeby tę sprawę ukrócić, wyjaśnić - powiedział w RMF FM prokurator generalny.

Czy odnalezione w Dąbrowie Zielonej w Śląskiem ciało to zwłoki Jacka Jaworka?

Nie śledziłem tej sprawy (...). To nie jest tak, że prokurator generalny musi mieć szczegółowe informacje ws. każdej sprawy, która się w kraju dzieje - poinformował Adam Bodnar.

Kiedy można spodziewać się ustawy o mowie nienawiści?

Adam Bodnar powiedział w Porannej rozmowie RMF FM, że ustawa jest przedmiotem prac rządu.

Tam pojawiła się jedna wątpliwość - w toku prac legislacyjnych - w kwestii wymiaru kar, ponieważ te kary, które były przewidziane są bardzo restrykcyjne, bo przewidują karę pozbawienia wolności. Zaproponujemy poprawkę, by to była kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności. Do końca tego miesiąca rząd przyjmie nowelizację jako projekt rządowy - powiedział minister.

