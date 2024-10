Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiamy o rosyjskich akcjach dywersyjnych w Polsce i zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Zapytamy, czy ambasador Rosji powinien zostać wydalony z naszego kraju.

Gościem Porannej rozmowy będzie Andrzej Szejna / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Zapytamy też o wybory w Gruzji i Mołdawii oraz o wpływ, jaki Kreml chce mieć na politykę regionu. Poruszymy też kwestię kongresu partii Razem i rozłamu na Lewicy.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!