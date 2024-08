Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Andrzej Halicki, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy z nim m.in. o wyborczych obietnicach KO.

Andrzej Halicki / RMF FM

Do następnych wyborów legalnej aborcji w Polsce nie będzie, nie ma się co oszukiwać - mówił w piątek premier Donald Tusk na Campusie Polska. Czy Koalicja Obywatelska pozbawia wyborców złudzeń? Co z innymi wyborczymi obietnicami? Jak idą rozliczenia rządów PiS? Czy wspólny kandydat koalicji na prezydenta to mrzonki czy realny scenariusz? O to m.in. będziemy pytać naszego gościa.

Za kilka dni - dokładnie 29 sierpnia - odbędzie się posiedzenie PKW w sprawie rozliczenia kampanii PiS. Jakiego rozstrzygnięcia oczekuje Andrzej Halicki?

