​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Porozmawiamy z nim m.in. po sprawie Marcina Romanowskiego i zapowiadanych przez obecne władze rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Adam Bodnar / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak sprawę posła Marcina Romanowskiego zamierza załatwić prokuratura. Czy odwoła się od decyzji sądu, który nie zgodził się na jego aresztowanie? Podejmie działania w sprawie uchylenia jego immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy? Czy Adam Bodnar wyciągnie konsekwencje personalne za wpadkę z politykiem?

Ministra sprawiedliwości zapytamy też o stan zapowiadanych przez obecne władze rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. On sam wyliczał w ubiegłym tygodniu sprawy, których głównymi bohaterami są politycy PiS-u oraz Suwerennej Polski.

