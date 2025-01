"Nie możemy zakładać, że Donald Trump jest takim 'pieskiem Putina', który zgodzi się na wszystko, co Putin położy mu na stole. On musi wyjść z jakimś zwycięskim pakietem" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. "Szczyt Trump- Putin odbędzie się, może nie w pierwszym kwartale, ale w pierwszym półroczu prezydentury Trumpa. Musi się odbyć, żeby pokazać, że zaczął się proces pokojowy" – mówił amerykanista.

Piotrowski: Nie możemy zakładać, że Trump jest "pieskiem Putina" Marcin Suchmiel / RMF FM

Jak będzie wyglądać prezydentura Donalda Trumpa? Co ona oznacza dla Polski i Europy? Czy nowemu przywódcy USA uda się zakończyć wojnę w Ukrainie? To były główne tematy rozmowy Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM z amerykanistą Mateuszem Piotrowskim.

Chipy a sprawa polska

Rozmowa zaczęła się od sprawy chipów. Nasz kraj znalazł się w grupie państw, na które administracja Joe Bidena nałożyła limit na import nowoczesnych technologii z USA. Czy my jesteśmy sojusznikiem drugiej kategorii? - zapytał Marek Tejchman.

Politycznie patrząc na decyzję pożegnalną Bidena, jest to problematyczne - powiedział Mateusz Piotrowski.

Pytany, czy znajdziemy się znów za "żelazną kurtyną", odparł: Mam ogromną nadzieję, że nie. To może być - choć nie chcę usprawiedliwiać amerykańskiej administracji - trochę motywowane możliwymi wpływami Rosji na działania agentury w poszczególnych państwach - powiedział Piotrowski. Wskazał tutaj na Portugalię, Austrię, Szwajcarię, "gdzie Rosja jednak ma pewien dopust nadal działalności".

Rozmowy Trumpa z Putinem

Marek Tejchman zacytował depeszę opublikowaną przez agencja Bloomberg, dotyczącą potencjalnych rozmów Władimira Putina z prezydentem Donaldem Trumpem. Putin ma żądać dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Ukraina nigdy nie będzie mogła przystąpić do NATO. Po drugie: NATO nie będzie mogło wspierać Ukrainy zbrojeniowo.

Piotrowski stwierdził, że na takie porozumienie Ameryka się nie zgodzi. Natomiast amerykańska administracja może zgodzić się na to, że Ukraina w jakimś okresie czasu nie wstąpi do NATO.

Szczyt Trump- Putin odbędzie się, może nie w pierwszym kwartale, ale w pierwszym półroczu prezydentury Trumpa. Musi się odbyć, żeby pokazać, że zaczął się proces pokojowy - powiedział Piotrowski.

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM przywołał w tym kontekście polskie obawy o "nową Jałtę". Ktoś decyduje o nas, o naszej przyszłości bez nas. Rosjanie o takim nowym podziale świata marzą - zwrócił uwagę Marek Tejchman.

Mateusz Piotrowski stwierdził, że to raczej nierealne. Mimo wszystko nie możemy zakładać, że Donald Trump jest takim "pieskiem Putina", który zgodzi się na wszystko, co mu Putin położy na stole. On musi wyjść z jakimś pakietem zwycięskim z tych rozmów. Zełenski też musi jakoś wyjść z tego z twarzą, choć zakładam, że on w ocenie amerykańskiej może być "gotowy do poświęcenia". Ukraina musi też jakoś z tej wojny wyjść z czymś, co jest do zaakceptowania (...), ale Zełenski może jako polityk zostać pożegnany przez Amerykanów - stwierdził gość RMF FM.

Jaka przyszłość NATO?

Czy Trump chce rozwiązać NATO? - zapytał Tejchman.

Nie chce rozwiązać NATO, chce zwiększyć wydatki państw europejskich. Jeżeli teraz mówi o tym, że chce dążyć do 5 proc. (PKB na obronność - przyp. red.), to realnie myśli o 3 procentach. To strategia. Rzucę maksymalną ofertę po to, żeby teraz sojusznicy w Europie zaczęli myśleć: "O cholera, no to te 3 proc. w takim razie jeszcze byłoby osiągalne" - tłumaczył amerykanista.

Tejchman zwrócił uwagę, że Trump może połączyć bezpieczeństwo z handlem. Kto będzie chciał np. podnieść cła na amerykańskie towary, ten nie będzie mógł liczyć na ochronę sojuszników - mówił gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Państwa, które nie wydają wystarczająco na zbrojenia teraz i nie są chętne do podniesienia tych wydatków, oberwą jakimiś właśnie cłami - zgodził się Piotrowski.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Tutaj wkrótce znajdzie się pełne omówienie rozmowy.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.