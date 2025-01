Naukowcy z Uniwersytetu w Hanoi po raz pierwszy opisali gatunek gigantycznego robaka morskiego i nazwali go na cześć Dartha Vadera, najsłynniejszego Lorda Sithów z Gwiezdnych Wojen. Równonogi z rodzaju Bathynomus, które mogą osiągać ponad 30 cm długości, znane są w Wietnamie jako "robaki morskie". Jeden z nich otrzymał właśnie nazwę Bathynomus vaderi, inspirowaną wyglądem jego głowy, która przypomina charakterystyczny i ikoniczny hełm Dartha Vadera. Pisze o tym czasopismo "ZooKeys".

Głowa równonoga Bathynomus vaderi / Nguyen Thanh Son / Materiały prasowe

Bathynomus vaderi należy do grupy znanej jako "supergiganty", może osiągać długość ponad 30 cm i wagę ponad kilograma. Do tej pory nowy gatunek skorupiaka z gromady pancerzowców został znaleziony jedynie w pobliżu Wysp Spratly w Wietnamie, ale dalsze badania prawdopodobnie potwierdzą jego obecność w innych częściach Morza Południowochińskiego.

Gigantyczne równonogi, takie jak Bathynomus vaderi, stały się ostatnio w Wietnamie cenionym przysmakiem. Wcześniej były łowione niejako "przy okazji" przez trawlery operujące w różnych głębokowodnych częściach wietnamskiej części Morza Południowochińskiego. Do 2017 roku lokalni rybacy sprzedawali je jako uboczny produkt połowu po niskich cenach, ale w ostatnich latach opinia publiczna za sprawą mediów zwróciła uwagę na te niezwykłe owoce morza. Niektórzy twierdzą nawet, że są smaczniejsze niż homar, zwany "królem owoców morza". Niektóre sklepy i restauracje reklamują nawet sprzedaż tych "robaków morskich" online na różnych platformach społecznościowych, podają też, jak najlepiej je przyrządzać.

Dr Nguyen Thanh Son trzymający równonoga innego garunku (B. jamesi) o wadze 2.62 kg na targu rybnym w Hanoi / Fot. Peter Ng / Materiały prasowe

W marcu 2022 roku pracownicy Uniwersytetu w Hanoi zakupili cztery osobniki gigantycznych równonogów z miasta Quy Nhơn i wysłali dwa z nich do Petera Ng z Muzeum Historii Naturalnej Lee Kong Chian na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Peter Ng prowadzi bardzo aktywne laboratorium skorupiaków, zajmuje się fauną głębinową z wielu części Azji. Do współpracy zaprosił Conni M. Sidabalok z Narodowej Agencji Badań i Innowacji Indonezji, która opisywała wraz z nim równonogi z południowej Jawy. Wraz z Nguyen Thanh Sonem z Narodowego Uniwersytetu Wietnamu, zbadali te okazy. Na początku 2023 roku zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z dotąd nieopisanym gatunkiem. Nadali mu nazwę i opisali w otwartym czasopiśmie "ZooKeys".

Zdaniem autorów pracy, odkrycie tak dziwnego gatunku jak Bathynomus vaderi w Wietnamie pokazuje, jak słabo wciąż rozumiemy środowisko morskich głebin. Fakt, że tak duży gatunek mógł pozostać do tej pory nieznany, przypomina, jak wiele jeszcze pracy potrzeba, by dowiedzieć się, co żyje w wodach Azji Południowo-Wschodniej.

Prof. Peter Ng na targu rybnym w Hanoi / Fot. Nguyen Thanh Son / Materiały prasowe