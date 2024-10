"W Polsce mamy wzrost gospodarczy na naprawdę dobrym poziomie i pozytywnie wyróżniamy się na tle Unii Europejskiej. I to jest ta dobra wiadomość. Nie wszystko jest czarne i Polska ma dobre perspektywy rozwojowe" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała jednak: "Równocześnie nie możemy abstrahować od tego, że jesteśmy częścią świata, częścią Unii Europejskiej. Rzeczywiście gospodarka niemiecka ewidentnie ma problemy. A polski eksport jest bardzo z Niemcami związany. I mamy obok Rosję, a to jest bardzo poważna sprawa".

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła w rozmowie z Markiem Tejchamnem, że bezrobocie w Polsce jest "bardzo niskie i na szczęście mamy cały czas rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy".

Czy polscy przedsiębiorcy słusznie narzekają, że mamy problem z konkurowaniem z importerami z zagranicy i ze zdobywaniem rynków zagranicznych, bo w Polsce jest bardzo droga energia, a ogłoszona w zeszłym tygodniu strategia migracyjna raczej nie zapowiada, że powiększy się "dostęp do talentów?"

Po pierwsze, transformacja energetyczna to jest absolutny priorytet. I nie chodzi tu o klimat, choć to też ważne. Najważniejsza sprawa to jest dokonanie tej zmiany energetycznej szybko, tak żeby zapewnić konkurencyjność polskiemu rozwojowi, polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorstwom. I dlatego ogromna część środków inwestycyjnych idzie dzisiaj właśnie w to, w transformację energetyczną - tłumaczył gość Marka Tejchmana.

(...) A druga sprawa, to jest migracja połączona z kryzysem demograficznym. Mamy bardzo poważny kryzys demograficzny w Polsce. Jest jedna gmina w Polsce dzisiaj, w której prawie już nie ma dzieci. Za kilka lat takich gmin będzie kilkaset w Polsce. To jest porażające. I to jest coś, od czego nie uciekniemy - dodała.

Stwierdziła, że teraz nastaje "moment na bardzo mądrą, odpowiedzialną politykę".

Bo polityka migracyjna dzisiaj musi działać w takim trójkącie. Po pierwsze: bezpieczeństwo, czyli musimy mieć kontrolę, kto do Polski wjeżdża z bardzo wielu powodów. Mamy ciągle dywersyjną działalność rosyjską i hybrydową agresję białoruską, więc nie możemy nie kontrolować... Po drugie: człowieczeństwo, bo to są nasze wartości i jeżeli je utracimy, to stracimy naszą tożsamość, naszą kulturę. Ale jest jeszcze trzecie: rozwój. Czyli tak musimy zbudować bezpieczeństwo, żeby nie zabić rozwoju. A dla rozwoju potrzebujemy bezpiecznej, kontrolowanej, korzystnej dla naszych przedsiębiorców legalnej migracji - wyliczała.

