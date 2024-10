"Fala zachorowań na Covid-19 w tym roku przyspieszyła. Szczyt fali mamy już od tygodnia. Jest to zaskoczenie dla wirusologów i epidemiologów; wirus zmienia swój charakter i kto wie, czy w kolejnych latach nie rozminiemy się z tzw. sezonowością. Wirus na przykład będzie pojawiał się jeszcze wcześniej, co będzie utrudniać walkę z nim, bo firmy, które opracowują szczepionki, też muszą mieć czas" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia. "Szczepionki będą bezpłatne. W piątek rano będzie w sieci dostępna lista punktów szczepień, będzie można sprawdzić, gdzie mamy najbliżej i udać się na szczepienie - dodał gość Radia RMF24.

Wojciech Konieczny / Jakub Rutka / RMF FM

Szczepienia przeciw Covid-19 dostępne od piątku

Szczepionki będą bezpłatne, refundujemy również wykonanie szczepienia. Tam, gdzie POZ lub apteki mogą szczepić, tam dokładamy do wykonania go. Mamy ok. 160 tys. zamówień. Do poszczególnych punktów dostarczamy po 100 dawek. Zobaczymy, jaka będzie tym razem tzw. wyszczepialność, czyli ile osób będzie chciało się zaszczepić. W piątek rano będzie w sieci dostępna lista punktów szczepień, będzie można sprawdzić, gdzie mamy najbliżej i udać się na szczepienie - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Fala zachorowań przyspieszyła w tym roku. Szczyt fali mamy już od tygodnia. Jest to zaskoczenie dla wirusologów i epidemiologów, wirus zmienia swój charakter i kto wie, czy w kolejnych latach nie rozminiemy się z tzw. sezonowością. Wirus na przykład będzie pojawiał się jeszcze wcześniej, co będzie utrudniać walkę z nim, bo firmy, które opracowują szczepionki też muszą mieć czas - dodał Wojciech Konieczny.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że najpierw powinny zaszczepić się osoby z tzw. grup ryzyka, czyli osoby w wieku podeszłym, osoby z wielochorobowością, z brakami odporności. Podobnie rodziny tych osób - dodał.

Kontrowersyjny projekt zakładający m.in. znaczne skrócenie listy wskazań do rehabilitacji

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w RMF24 zapytał swojego gościa o kwestię rehabilitacji. Lekarze twierdzą, że z powodu skrócenia listy wskazań część oddziałów może zostać zamknięta.

To pewne uproszczenie. To jest uporządkowanie tej listy; w niektórych przypadkach będzie się zawierało więcej wskazań. Oddziały nie zostaną zamknięte, na pewno do tej sytuacji nie dojdzie, rehabilitacja jest częścią procesu leczenia w wielu sytuacjach. Mamy z rehabilitacją pewne problemy, ale nie te dotyczące szpitalnych wskazań tylko tego, co jest wykonywane w warunkach poradni rehabilitacyjnych, zakładach rehabilitacji i domach pacjentów. Zauważyliśmy niekorzystny trend - stwierdził wiceminister zdrowia.

Domowa rehabilitacja nie spełnia pokładanej w niej nadziei. To oczywiście powinno być dostępne, ale tam brakuje sprzętu, możliwości. Rehabilitacja powinna być wykonywana tam, gdzie są odpowiednio wyposażone ośrodki. Trzeba patrzeć na wskazania medyczne, a one mówią, że większość tych zabiegów powinna być wykonywana w odpowiednich warunkach - powiedział Wojciech Konieczny.

Najbardziej palące problemy polskiego systemu zdrowia

Największe problemy polskiej opieki zdrowotnej to według wiceministra zdrowia profilaktyka, diagnostyka wstępna i szybkość wykrywania różnych schorzeń. Na przykład mammografia czy badania w kierunku markerów nowotworowych nie są wykonywane powszechnie. Oceniając wyniki leczenia, należy to brać pod uwagę, bo to jest decydujące - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Są wprowadzane zmiany mające przyspieszyć procesy wykrywalności, jest ustawa o sieci onkologicznej. Zmiana musi jednak dotyczyć całego systemu opieki kompleksowej - koordynowanej - pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej - stwierdził Wojciech Konieczny.

Na pytanie o to, kiedy ruszą szkolenia koordynatorów opieki onkologicznej, Wojciech Konieczny poinformował, że „powinny one ruszyć najpóźniej do wiosny”. Tak mówią przepisy Krajowej Sieci Onkologicznej. Myślę, że te programy szkoleń są dopracowywane i ruszą w ciągu tygodni - stwierdził.

Tomasz Terlikowski zapytał Wojciecha Koniecznego także o kwestię luki budżetowej w NFZ.

Wydajemy znacznie mniej niż w innych krajach. W Czechach składka wynosi 13 proc., a nie 9 (…). Nie dość, że mają taką składkę, to jeszcze są mniej prospołeczni, czyli nawet te 13 proc. nie jest wystarczające, żeby prowadzić taką politykę zdrowotną, jakbyśmy chcieli. Nie możemy rozpatrywać ochrony zdrowia w oderwaniu od rzeczywistości. Jak kupujemy czołgi, to kupujemy je w obowiązujących cenach, a tutaj z jakiegoś powodu mamy wydać znacznie mniej i otrzymać tyle samo lub więcej. To się ekonomicznie nie zdarzy - stwierdził wiceminister w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Gospodarz Rozmowy o 7:00 zapytał również o to, czy w koalicji rządzącej będzie konsensus w sprawie składki zdrowotnej.

Według mnie jest konsensus. Lewica zgodziła się, że składka od środków trwałych jest pewnym wypaczeniem idei składkowej, która dzisiaj obowiązuje (…). Luka finansowa istnieje i możemy ją tylko powiększyć zmieniając zasady opłacenia składki na mniej dolegliwe dla niektórych grup, które wcześniej miały większe udogodnienia czy przywileje, a dziś mają mniejsze - powiedział Wojciech Konieczny.