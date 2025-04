Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Padną pytania m.in. o wyniki kontroli NIK, według których w latach 2021-2024 zakupy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizowano bez zachowania wymogów konkurencyjności w wyborze kontrahentów, co sprzyjało działaniom korupcyjnym i skutkowało niegospodarnością.

Michał Szczerba / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Polityka Platformy Obywatelskiej zapytamy również o kampanię prezydencką.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24

