"To jest wierzchołek góry lodowej. Odpowiedź i decyzja pana ministra Radosława Sikorskiego jest odpowiedzią w imieniu państwa polskiego" - tak o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Szejna. Wiceminister spraw zagranicznych podkreślał, że decyzja szefa dyplomacji to "kontruderzenie i sygnał: nie pozwolimy na tego typu działania".

Andrzej Szejna: Kilkadziesiąt przypadków aktów rosyjskiej dywersji zostało powstrzymanych

W Porannej rozmowie w RMF FM Szejna podkreślał, że likwidacja rosyjskiego konsulatu w Poznaniu to odpowiedź na politykę wojny hybrydowej z Polską, która odbywa się na polskiej granicy, w cyberprzestrzeni i przez akty dywersji. Kilkadziesiąt przypadków aktów dywersji zostało powstrzymanych - mówił wiceszef MSZ.

Mamy wojnę w cyberprzestrzeni - w zeszłym roku mieliśmy 80 tys. usiłowań lub naruszeń ataków na infrastrukturę krytyczną, na urzędy publiczne - to dwa razy więcej niż było poprzednio - podkreślał.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, czy następnym krokiem będzie odwołanie ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa. Jeżeli dalej Rosja będzie nasilać te ataki hybrydowe, to jak wspomniał minister Sikorski, nie wyklucza on żadnego działania - stwierdził Szejna.

Szejna przyznaje się do błędu...

Wiceszef MSZ przyznał, że głosowanie przeciwko murowi na granicy z Białorusią było błędem. Myliłem się, uważałem, że będzie to mocno wpływać na ograniczenie prawa humanitarnego, a jednak dziś każde instrumentarium zwiększające bezpieczeństwo jest pożądane - stwierdził.

... i mówi o błędzie Partii Razem

Zdaniem Szejny ewentualne wyjście Partii Razem z klubu Lewicy jest błędem. Po to się idzie w polityce do Sejmu, do władzy, żeby tę władzę przejąć i realizować swój program - zauważył Szejna.

Mieli możliwość wejścia do rządu. Jeżeli im się coś nie podoba w budżecie, to czekam na poprawki do budżetu z ich strony - dodawał Szejna.

Oczywiście, że będziemy zachęcać Partię Razem, żeby zagłosowała za budżetem po wniesieniu swoich poprawek. Jeżeli się to nie uda, zdecydują się wyjść z klubu i zagłosują przeciw, na pewno będziemy przekonywać konkretne osoby, aby pozostały w tym klubie, co będzie oznaczało ich sprzeciw wobec Partii Razem. Będziemy zapobiegać osłabianiu Lewicy - przyznał gość Roberta Mazurka.

Andrzej Szejna zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM, że nigdy nie wystartuje z list Platformy Obywatelskiej i pozostanie wierny Lewicy.

Apel do PSL: Nie idźcie tą drogą

Wiceszef MSZ zapewnił, że ustawa o związkach partnerskich przygotowana przez minister Katarzynę Kotulę jest ustawą rządową. Została przesłana 18 października do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Każdy resort i organizacje społeczne mogą teraz zgłaszać do niej swoje poprawki, a potem będziemy biec z tym projektem w Sejmie - zaznaczył.

Dopytywany o zapowiedź PSL, które twierdzi, że przedstawi własny projekt, Szejna stwierdził: "Zobaczymy, czy wszyscy członkowie klubu PSL-u będą aż tak radykalni, a może po drodze pojawi się kompromis".

Nie idźcie tą drogą, bym powiedział. Jest na stole projekt rządu, którego członkami jesteście. Złóżcie poprawki - zaapelował do posłów z PSL.