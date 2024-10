Czy to oznacza, że nastąpi rezygnacja z Zielonego Ładu?

To nie chodzi o to, że coś jest czarno-białe i wyrzucimy wszystko do kosza. Powiedzmy o konkrecie: podatek ETS 2, czyli kolejne opłaty związane z kwestiami klimatycznymi - już teraz m.in. od prywatnego transportu i prywatnego ogrzewania. Mają wejść w najbliższych latach. I to jest kolejny duży koszt. W moim przekonaniu, tak jak ta regulacja jest dzisiaj przewidziana, ona musi zostać zmieniona albo oddalona w czasie. (...) Musi ta polityka zostać zmieniona, dostosowana do naszych dzisiejszych realiów, w których musimy konkurować na świecie, musimy zadbać o swój rozwój, musimy zadbać o bezpieczeństwo. Ta ambicja, żeby walczyć o klimat, bo klimat jest super ważny... Ale nie jesteśmy w stanie jako Europa dzisiaj sami dźwignąć tego - podkreśliła.

"Alarmujący moment, kiedy szef ONZ-u jedzie do państwa totalitarnego"

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Pełczyńska-Nałęcz komentowała również decyzję sekretarza generalnego ONZ, który nieoczekiwanie przyjął zaproszenie do Kazania - na wielki szczyt BRICS - koalicji państw gospodarek rozwijających się, mających stanowić przeciwwagę dla ekonomicznej dominacji Zachodu.

Myślę, że to jest kuriozalny, z naszej perspektywy niezwykle alarmujący moment, kiedy szef ONZ-u jedzie do państwa totalitarnego, które złamało wszystkie zasady współżycia międzynarodowego - oceniła.

Co to znaczy dla Zachodu i dla Europy? Że my musimy naprawdę trzymać się dzisiaj razem. I to jest jakaś jakieś nieporozumienie, jakiś wielki błąd dyplomatyczno-polityczny, żeby w Berlinie odbył się szczyt. Nie ma tam Ukrainy. To jest niedobrze, bo z naszym sojusznikiem powinniśmy rozmawiać, a nie ponad jego głowami i za jego plecami o sprawach bezpieczeństwa. Ale że na tym szczycie nie ma Polski, nie ma nikogo znowu z naszego regionu... - podkreślała dodając: Znowu wracają do jakiś absurdalnych nawyków rozmawiania bez nas. Ale żeby to jeszcze było sprawcze, to to nie jest sprawcze. Spotykają się, właściwie nic z tego nie wynika. To jest rodzaj szczytu bezsilności. Także w czasie, kiedy powinniśmy naprawdę być razem, powinniśmy o sprawach bezpieczeństwa i o Ukrainie rozmawiać razem: Polska, Niemcy, Francja, Stany. Powinniśmy to zrobić, rozmawiać.