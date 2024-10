Okolice Jeleniej Góry staną się żółto-niebieskie! Nasza ekipa odwiedzi dziś Jakuszyce, Cieplice Śląskie-Zdrój, Karpacz, Kowary i Mysłakowice. To będzie trzecia odsłona specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM. Chcemy Was zachęcić do odwiedzenia tego pięknego i bardzo ciekawego zakątka Polski. Przekonajcie się, że wrześniowa powódź nie wszędzie dotarła, a mieszkańcy Dolnego Śląska są otwarci na turystów!

Na zdjęciu Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, Karkonoski Park Narodowy, Wodospad Szklarki / RMF FM/East News/Joanna Gajcy / Dziś na Dolnym Śląsku każdy gość jest na wagę złota - bez turystów powrót do normalności po powodzi będzie trwał jeszcze dłużej. Dlatego pamiętajcie: odwiedzając południowo-zachodnią Polskę, pomagacie jej mieszkańcom. Turystyka to w końcu dla miejscowości uzdrowiskowych główne źródło dochodu. Region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia, a bez ludzi znajdujące się tam hotele, restauratorzy i właściciele atrakcji nie utrzymają się. W poprzednie soboty października żółto-niebieska ekipa RMF FM odwiedziła Kudowę-Zdrój, Duszniki -Zdrój, Lądek-Zdrój, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Głuszyce. Dziś znów - z myślą o powodzianach i ich pracodawcach - dziennikarze RMF FM wyruszą na Dolny Śląsk. Przyszedł czas na okolice Jeleniej Góry! Instagram Rolka Odwiedzimy stolicę narciarstwa biegowego Jednym z przystanków naszej żółto-niebieskiej ekipy będą między innymi Jakuszyce, nazywane często stolicą narciarstwa biegowego. Choć oddalone o kilka kilometrów od Szklarskiej Poręby, są jej częścią - a dokładnie: jej najwyżej leżącą dzielnicą. Jakuszyce stanowią m.in. świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Co ciekawe, panujący tu klimat porównywalny jest z klimatem alpejskim na wysokości około 1500 m n.p.m. - to dlatego długo utrzymuje się tu pokrywa śnieżna. Zajrzymy do najstarszego kurortu w Polsce Zajrzymy też dziś do najstarszego uzdrowiska w Polsce, założonego w... 1281 roku. Chodzi o Cieplice Śląskie-Zdrój. Według legendy lecznicze źródła miał odkryć książę Bolesław Wysoki podczas polowania w czasie pogoni za jeleniem. Od 1976 roku Cieplice Śląskie-Zdrój stanowią dzielnicę Jeleniej Góry. Instagram Post Szaleństwo na torze saneczkowym, podróż w czasie i uczta dla podniebienia Udamy się również do położonego w Sudetach Zachodnich Karpacza - niegdyś nazywanego "Krzywą Górą" czyli po niemiecku Krummhubel. Znajduje się tam Letni tor saneczkowy Kolorowa. Stanowi on wspaniałą atrakcję zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zatrzymamy się też w Kowarach. Zwiedzimy tam... Muzeum Sentymentów, dzięki czemu będziemy mogli przenieść się kilka dekad w przeszłość i ponownie poczuć oddech PRL-u na własnej skórze. W porze obiadowej udamy się do Mysłakowic. Znajduje się tam Siedlisko Pstrąga. Z pewnością będzie to uczta nie tylko dla podniebienia, ale też dla oczu i duszy - siedlisko jest położone w zacisznym miejscu, w pięknych Karkonoszach, pomiędzy Karpaczem a Jelenią Górą. Liczymy na to, że specjalne wydania Twojego fajnego miasta w RMF FM zachęcą Was do odkrywania atrakcji Dolnego Śląska. Do zobaczenia na szlaku i usłyszenia w weekend w RMF FM! Instagram Post I pamiętajcie: śledźcie także nasze media społecznościowe. Tam również znajdziecie relacje z wizyty żółto-niebieskiej ekipy RMF FM na Dolnym Śląsku. Zobacz również: Wszystkich Świętych w Krakowie. Będzie dodatkowa komunikacja

