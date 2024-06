Już w sobotę, 8 czerwca, Twoje fajne miasto w RMF FM zawita do Makowa Podhalańskiego. Małopolskie miasteczko to nie tylko baza wypadowa na najpiękniejsze szlaki turystyczne, stolica góralskiego haftu, ale niegdyś wieś królewska. W średniowieczu handlowano tam olejkiem makowym i wyrabiano beczki do przechowywania soli dla kopalni w Wieliczce. To właśnie w tym malowniczym miejscu odbędzie się zakończenie Valvoline Rajdu Małopolski. Stanie tam również żółto-niebieskie, pełne atrakcji miasteczko RMF FM. Czekamy na Was , tym razem od 13:00!

Twoje fajne miasto w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM W najbliższą sobotę, za sprawą mobilnego studia RMF FM Makowem Podhalańskim zawładną energetyczne, żółto-niebieskie barwy. Ale nie tylko! Zjawią się tam także najlepsi kierowcy, by rywalizować w trzeciej rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Od 6 do 8 czerwca rozegrany zostanie Valvoline Rajd Małopolski 2024 . W tym roku start, park serwisowy oraz baza rajdu ulokowane zostaną w Wadowicach oraz pobliskich Jaroszowicach (Młyn Jacka Hotel & SPA). Zawody, w których zmierzy się 96 załóg, zwieńczy widowiskowa Ceremonia Mety właśnie w Makowie Podhalańskim! Maków Podhalański / Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański / Materiały prasowe 8 czerwca będzie więc można poczuć nie tylko żyłkę sportowej rywalizacji, ale też przytulić się do pluszowych, żółto-niebieskich serduszek, zobaczyć, jak na żywo powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego czy porozmawiać z naszymi reporterami. Zapraszamy Was do naszego mobilnego studia, które stanie na makowskim rynku, od godziny 13:00 do 19:00. Od fotobudki, przez muzykę, gry, zabawy, po strefę chillout - każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteście mieszkańcami, czy planujecie weekendowy wypad - w Makowie Podhalańskim zawsze znajdziecie coś dla siebie. Bądźcie z nami 8 czerwca! / RMF FM Zobacz również: Burze i nawałnice nie odpuszczają. IMGW i RCB ostrzega [MAPY POGODOWE]

Eurowybory już w niedzielę. To ostatni moment na załatwienie formalności!

Zdrowsza czekolada istnieje. Szwajcarzy mają dowody Opracowanie: Monika Kamińska