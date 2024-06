31 sierpnia powinien zakończyć się remont ulicy Zwierzynieckiej, a do końca roku ulicy Kościuszki w Krakowie. Takie nowe daty podali dziś na konferencji prasowej wykonawca i wiceprezydenci miasta. Kierowców czeka w wakacje jeszcze jedno utrudnienie: od 22 czerwca remontowana będzie część skrzyżowania przy wjeździe na Most Dębnicki, a to oznacza, że aż do końca wakacji ruch będzie się odbywał tylko po jednym pasie w każdym kierunku.

/ Jacek Skóra / RMF24 Remont ulic. Kościuszki i Zwierzynieckiej, który rozpoczął się 2 września miał potrwać rok i zakończyć się w sierpniu. Wykonawca tłumaczy, że wpływ na tempo robót miały niskie temperatury i to, że trzeba było wykonać dodatkowe prace m.in. wymienić dużą magistralę wodociągową. Tu nie ma obsuwy. To jest po prostu zwiększony zakres robót, który trzeba zrealizować - mówił Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, wykonawcy inwestycji. Grzechem byłoby ich nie zrobić w sytuacji, kiedy cała ulica jest rozkopana - dodał. Musieliśmy przebudować magistralę wodociągowo-kanalizacyjną 800. To jest jedna z głównych linii zasilających w wodę Kraków. Żeby nie przerwać dostaw musieliśmy wybudować "bypass", którym popłynie woda, rozebrać starą magistralę, wyremontować most i odbudować magistralę - wyjaśnił Nowak. Projekt przebudowy tego nie przewidywał. Konieczne było zbudowanie nowego fragmentu sieci ciepłowniczej, o długości 265 metrów oraz podpięcie wielu kamienic do kanalizacji deszczowej. W trakcie prac natrafiono także na setki metrów niezinwentaryzowanych kabli i przewodów teletechnicznych. Prace opóźniły odkrycia archeologiczne m.in. jednej z rogatek Krakowa w pobliżu DH "Jubilat", fundamenty dawnych mostów u zbiegu ul. Retoryka i Powiśla oraz fundamenty kamienic przy ul. Kościuszki, której bieg znacznie się zmienił. Jak deklaruje wykonawca do końca sierpnia zakończy się przebudowa ul. Zwierzynieckiej, a ulicę Kościuszki drogowcy powinni opuścić do końca roku, jeśli prac nie opóźni nadejście zimy. Dobrą informacją jest to, że przed 1 września ulica Zwierzyniecka zostanie otwarta w całości i będziemy mogli w prawo skręcać w Aleje Trzech Wieszczów. Wykonawca dał słowo, mam nadzieję, że go dotrzyma - przekazał zastępca prezydenta Stanisław Kracik. Remont ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej bardzo utrudnia prowadzenie biznesu. Według danych z ewidencji działalności gospodarczej rok temu na obu ulicach działały 134 firmy. Sześć zostało zamkniętych. Mamy o połowę mniejszy ruch. Ci, którzy przyjeżdżali samochodami odpadli - mówił reporterce RMF FM jeden z przedsiębiorców. Wystarczy przejść ulicą i połowa sklepów, która była, już jest pozamykanych. Ruch spadł o 40 proc. co najmniej. Zdecydowanie. Lokal wynajmujemy od prywatnej osoby. Wsparcia nie ma żadnego - mówiła sprzedawczyni w jednym ze sklepów. U nas zawsze w sezonie były kolejki. W tej chwili wchodzą 1-2 osoby albo jest pusto przez pół godziny. Miasto zaoferowało tym, którzy wynajmują lokale od miasta obniżenie czynszu o połowę, ale z tej pomocy mogło skorzystać tylko kilku przedsiębiorców. Powinniśmy myśleć o jakimś pakiecie, dla tych którzy prowadzą działalność w prywatnych lokalach, bo oni też odczuwają spowolnienie z powodu remontu: mniejszy ruch, mniej klientów, mniejsze obroty. Zakładam, że przy kolejnych inwestycjach w mieście z propozycją takiego pakietu wystąpimy - zadeklarował zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Mazur. Tymczasem kierowców czeka latem jeszcze jedno utrudnienie: 22 czerwca rozpocznie się remont części skrzyżowania pod "Jubilatem". Ruch będzie się odbywał tylko jednym pasem w każdym kierunku. Również w wakacje finalizowane będą roboty na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki, które spowodują wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Królowej Jadwigi (w stronę ul. Księcia Józefa). Zobacz również: Prezent od prezydenta Krakowa. Plan darmowej komunikacji dla uczniów w wakacje

