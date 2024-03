Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. Znaleźli się na niej m.in. Buksa, Lewandowski, Piątek i Świderski.

Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie kadry narodowej - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.

Biało-Czerwoni w środę, 21 marca, o godz. 20:45 rozegrają na PGE Narodowym w Warszawie półfinałowy mecz barażowy o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy UEFA EURO 2024 z Estonią.

Pięć dni później - w zależności od wyników spotkań Polska-Estonia oraz Walia-Finlandia - Polacy zmierzą się na wyjeździe (w Cardiff lub Helsinkach) z Walią lub Finlandią w finale barażów lub w meczu towarzyskim.





Bramkarze:

Bułka

Skorupski

Szczęsny

Obrońcy:

Bednarek

Bereszyński

Bochniewicz

Cash

Dawidowicz

Kiwior

Puchacz

Salamon

Walukiewicz

Pomocnicy:

Frankowski

Grosicki

Marczuk

Moder

Piotrowski

Romanczuk

Slisz

S. Szymański

D. Szymański

Zalewski

Zieliński

Napastnicy:

Buksa

Lewandowski

Piątek

Świderski

Probierz: Dokonaliśmy optymalnego wyboru

Jak powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, cytowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, "dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru".

"Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte" - stwierdził Probierz.

Podkreślił, że "rywalizacja jest cały czas w toku". "Wiemy, że wszyscy, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, zostawiają na murawie całe swoje serce. Obecnie mamy jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych mistrzostw Europy i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu" - zaznaczył selekcjoner.

