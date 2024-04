"Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze" - śpiewała Anna Jantar. Rzeczywiście, nie dość, że słońce zagościło do Krakowa na dobre, to trzeci dzień Festiwalu Mastercard OFF CAMERA upłynął pod znakiem serialowych premier, których jeszcze nie widzieliśmy na małych ekranach.

Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej / Katarzyna Jaworska / Materiały prasowe W niedzielę o godz. 14:00 rozpoczął się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej panel "Bohater akcji" z udziałem Piotra Adamczyka, Magdaleny Wieczorek, Piotra Żurawskiego i Marty Malikowskiej. Zapytany o rolę Kazika w kryminalnym serialu "Prosta sprawa" Piotr Adamczyk tłumaczył, że jego postać to "mafiozo, cukrzyk, otyły, z przeszłością". Jak widać zmieniałem głos, bo teraz zobaczyli państwo dwie role na zwiastunach, więc od razu widać, czym się próbowałem odróżnić. To jest takie wyzwanie metamorfozy, bycia wiarygodnym jako niebezpieczny przestępca, który ma policyjną przeszłość. Mam nadzieję, że policjanci się nie obrażą... - dodał z uśmiechem. Widzowie mieli okazję posłuchać także rozmowy Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, Basi Żelazko i Kamili Czai, które dyskutowały w ramach panelu "Granice mroku" O godz. 16:00 dzięki Polsat Box Go odbyło się spotkanie online, którego tematem przewodnim był nowy serial "Krew", a wzięli w nim udział Kamil Kula, Vanessa Aleksander i Małgorzata Foremniak. Zaraz po rozmowie miał miejsce pokaz odcinka w Miasteczku Filmowym. Wieczorem w Kinie Agrafka miała miejsce sesja Q&A na temat serialu Polsatu "Zdrada", w której udział wzięli Dobromir Dymecki, Juliusz Chrząstowski oraz Tamara Aagten-Margol. Naastępnie wyświetlono jeden odcinek. To jednak nie jedyne spotkania z aktorami i aktorkami opowiadającymi o pracy na planach zdjęciowych. W samo południe ponownie Piotr Adamczyk odpowiedział na pytania Maksa Behra podczas panelu OFF NA MAKSA, a o godz. 12:45 gościem naszego prowadzącego była Anna Szymańczyk. Obie rozmowy miały miejsce tradycyjnie w Miasteczku Filmowym. Wieczorem wyświetlono tam natomiast francuską produkcję "Na pełny etat", a w plenerowym kinie na Placu Szczepańskim można było zobaczyć "Men" w reżyserii Alexa Garlanda. Zobacz również: ​Prawda wyjdzie na jaw. Kryminały na Mastercard OFF CAMERA Co czeka nas 29 kwietnia? Materiały prasowe 14:00 Panel Storytellers: Zagrać w adaptacji. Marcin Radomski porozmawia z gwiazdami seriali "Zdrada" i "Krew": Anną Karczmarczyk, Małgorzatą Foremniak, Dobromirem Dymeckim oraz Marcinem Ziębińskim. Miejsce: Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego. 15:00 Panel Storytellers: Ewolucja sitcomów. Magdalena "tattwa" Stępień, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk (ZwierzPopkulturalny), Basia Żelazko (WP.pl) i Olga Szmidt (UJ) porozmawiają nad ofertą oraz przyszłością tego, co w serialach lubimy najbardziej. 16:00 Panel Storytellers: Siła kobiet w obliczu Zdrady. W dyskusji uczestniczyć będą: Marcin Radomski, Anna Karczmarczyk, Marieta Żukowska, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. 17.00: W ramach Storytellers wyświetlone zostaną dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu "Brygada (B.R.I.)" w Kinie Plenerowym przy Galerii Krakowskiej. 18.15: Projekcja filmu "Lęk" i zaraz po nim spotkanie Q&A z twórcami. Film bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Miejsce: Czerwona Sala Kina pod Baranami. 19.00: Seans plenerowy "Falcon Lake" w Kinie Plenerowym przy Galerii Krakowskiej. Film wyświetlany był w ramach 16. Mastercard OFF CAMERA. Recenzję naszej redakcji możecie przeczytać TUTAJ . 19.00: Storytellers zaprasza na dwa odcinki serialu "Klara" w Kinie Agrafka. 20.30: Projekcja filmu w plenerowym kinie na Placu Szczepańskim "Jeszcze jest czas" w reżyserii Viggo Mortensena w gwiazdorskiej obsadzie. Wstęp wolny! Zobacz również: ​Prawda wyjdzie na jaw. Kryminały na Mastercard OFF CAMERA

