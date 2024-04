Należy spodziewać się lawin gruntowych na wszystkich tatrzańskich stokach - ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ma to związek ze znacznym ociepleniem. Szczególnie niebezpieczne mogą być nasłonecznione stoki.

Tatry, zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

W Tatry nadeszła fala ciepłego powietrza, a słoneczna pogoda zachęca do górskich wędrówek. Należy jednak pamiętać, że w partiach szczytowych nadal panują warunki typowo zimowe. Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.



Na Kasprowym Wierchu w południe leżało 86 cm śniegu, a termometry na szczycie wskazywały 11 st. ciepła. Nagłe ocieplenie powoduje szybkie topnienie pokrywy śnieżnej. Trasa narciarska ze szczytu Kasprowego do Doliny Gąsienicowej jest czynna, a wyciąg krzesełkowy dziś wywoził narciarzy.



Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego takiego jak: raki, czekan, kask, lawinowe ABC - informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.



Na szlakach w dolinach do wysokości górskich schronisk nie ma już śniegu. Wyjątek stanowi szlak do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - tam na szlaku dojściowym nadal zalega śnieg.