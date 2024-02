Kadra reprezentacji Polski w ampfutbolu na czele z Marcinem Oleksym – twórcą najpiękniejszego gola świata, za który zdobył nagrodę FIFA Puskás Award w 2023 roku – spotkali się z Damianem, podopiecznym Akademii Przyszłości. Wymarzona supermoc chłopca to strzelanie goli. Akademia Przyszłości, która pomaga dzieciom uwierzyć w siebie, dzięki cotygodniowym spotkaniom z indywidualnym wolontariuszem zorganizowała także spotkanie 11-latka z reprezentacją Polski i autorem najpiękniejszego gola na świecie. Każdy z nas może kibicować podopiecznym programu takim jak Damian, fundując Indeks Sukcesów na www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który od ponad 20 lat pomaga dzieciom odkryć ich potencjał oraz cegiełka po cegiełce buduje w nich pewność siebie.

Na pytanie: dlaczego warto wspierać dzieci? Marcin Oleksy, ampfutbolista odpowiada: To jest nasza przyszłość. Mam dwójkę swoich dzieci i nie wyobrażam sobie, żeby nie wspierać ich w drodze w życiu. Dzieci mają w sobie tyle energii, że trzeba je troszkę ukierunkować, pokazać im trochę drogi, ale najważniejsze jest to, żeby dzieci też swoją drogę wybierały, pozwolić im na to, żeby decydowały.

Pomóż Dziecku, które nie wierzy w siebie na www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Jak budować wiarę w siebie? - sposób Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości to program, który pomaga dziecku budować wiarę w siebie. Dzieje się to dzięki cotygodniowym spotkaniom podopiecznego z indywidualnym wolontariuszem lub wolontariuszką, ale też dzięki wsparciu darczyńcy lub darczyńczyni, którzy fundując Indeks Sukcesów, wysyłają do dziecka bezcenny komunikat: "Wierzę w Ciebie, Dzieciaku".

Celem Wolontariuszki lub Wolontariusza jest dotarcie do prawdziwych przyczyn trudności dziecka, zrozumienie ich, wspólne znalezienie rozwiązania, a następnie rozwijanie jego mocnych stron. Wolontariuszki i wolontariusze są wdrażani do pracy z podopiecznym lub podopieczną. Dziecko ma zapewnione indywidualne podejście, a praca odbywa się według sprawdzonej, bezpiecznej dla niego metodologii wypracowanej w Akademii. Dzięki regularnym spotkaniom z wolontariuszem lub wolontariuszką i poczuciu, że jest darczyńca, który kibicuje mu w codziennych zmaganiach, dziecko buduje poczucie własnej wartości i zaczyna wierzyć w swoje możliwości.

Damian, podopieczny Akademii Przyszłości, mówi o sobie, że jest uśmiechnięty, koleżeński i radosny. W przyszłości chce zostać piłkarzem. Najwięcej radości Damianowi sprawia granie w piłkę i uczęszczanie na treningi piłkarskie. Gdy wpisywał te informacje o sobie do formularza zgłoszeniowego do Akademii, nie spodziewał się, że stanie na boisku z całą reprezentacją i wybitnym strzelcem.

Marcin Oleksy i Damian z Akademii w jednej drużynie

W Akademii Przyszłości, tak jak na boisku, ważna jest drużyna. Strzelenie gola w stu procentach samodzielnie czasem jest możliwe, ale łatwiej jest, kiedy w akcję angażuje się cały zespół. Wtedy dochodzi dobre podanie, celne dośrodkowanie i gol! Tak było, gdy Marcin Oleksy strzelił najlepszą bramkę 2022 roku, za którą dostał nagrodę FIFA im. Ferenca Puskasa. To pokazuje jak ważne jest, mieć wsparcie w innych, którzy w nas wierzą. W drużynie każdego dziecka powinni być tacy, którzy pokazują nowe możliwości - jak wolontariusze z Akademii Przyszłości. A także ci, którzy mocno trzymają kciuki i kibicują, kiedy dziecko spełnia marzenia - taką rolę w Akademii przyjmują darczyńcy Indeksów Sukcesów, dzięki którym Akademia może działać i pomagać dzieciom.

Darczyńcy Indeksów Sukcesów w Akademii Przyszłości

Każdy może wejść na www.akademiaprzyszlosci.org.pl zapoznać się z historiami podopiecznych i wybrać dziecko, któremu chce pomóc. Darczyńcy często wybierają dzieci podobne do siebie. Na zasadzie: wierzę w Ciebie, bo widzę w Tobie siebie. Drużyna także widzi wiele podobieństw z chłopcem, np. pasję do piłki nożnej, strzelanie najlepszych goli - to nie jedyne wspólne cechy naszych bohaterów. "Koledzy z boiska" mają też podobny gust kulinarny i wolą pomidorową z makaronem, a nie ryżem.

Jak ważna jest wiara w siebie i poczucie, że ktoś nam kibicuje?

To jak czujemy się w dzieciństwie, wpływa na to, jak radzimy sobie jako dorosłe osoby. Pewność siebie i wiara we własne możliwości zbudowana w dzieciństwie procentuje w dorosłym życiu. Budowanie pewności siebie i wiary w swoje możliwości to proces, który nie wszystkim dzieciom przychodzi łatwo, dlatego nieocenione jest wsparcie drugiej osoby, która w nie wierzy i trzyma za nie kciuki.

Marcin Oleksy zwraca uwagę na element wyczucia w kibicowaniu i wspieraniu innych: Myślę, że wsparcie jest bardzo ważne. Tylko, że to wsparcie musi być z wyczuciem przez tę drugą osobę. Może być tak, że to wsparcie stanie się bardzo nachalne, że cały czas ktoś powtarza to i to. A nie zagłębi się w prawdziwe przyczyny problemu. Mam nadzieję, że osoby, które wspierają dzieci, będą wspierały je z głową.

Każda godzina to szansa na wzmocnienie pewności siebie

Dzięki Akademii Przyszłości w życiu dziecka pojawiają się wolontariusz lub wolontariuszka i darczyńca lub darczyńczyni. Wolontariusz lub wolontariuszka podczas indywidualnych, godzinnych zajęć raz w tygodniu poświęca dziecku czas i uwagę. W edycji 2022/2023 spędzili na takich spotkaniach w sumie 61 050 godzin. Każda z nich to szansa na wzmocnienie pewności siebie i uświadomienie Dziecku, że jest ważne.

Wejdź na akademiaprzyszlosci.org.pl. Pomóż konkretnemu Dziecku uwierzyć w siebie, pokaż, że mu kibicujesz.