Ważne przypomnienie dla wszystkich rodziców: by zachować ciągłość wypłat 800 plus, wniosek o świadczenie należy złożyć do jutra. To da gwarancję, że w czerwcu kwota zostanie przelana na podane konto.

Jeśli rodzice nie przegapią terminu, czyli złożą wniosek o świadczenie do końca kwietnia, to mają gwarancję, że nie będą mieli przerw w przelewach. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca maja, to pieniądze - z wyrównaniem za czerwiec - trafią do 31 lipca. Z kolei do 31 sierpnia zostaną wypłacone świadczenia dla wniosków, które zostały złożone w czerwcu. Jak złożyć wniosek o świadczenie? Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną. Zakład zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Wzrost świadczenia. Komu przysługuje? Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus wzrosło do 800 plus. Program początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.