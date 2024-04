Rodzina z USA odzyskała kota, który przypadkowo został wysłany paczką do Kalifornii. Zwierzę wśliznęło się do pudełka i oddaliło o kilkaset kilometrów. O sprawie pisze BBC.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Właścicielami kotki o imieniu Galeana jest rodzina ze stanu Utah. Czworonóg zniknął z rodzinnego domu po tym, gdy wskoczył do paczki przygotowanej do zwrotu. Ludzie nie zorientowali się w sytuacji, a pakunek został wysłany pocztą do oddalonej o setki mil Kalifornii.