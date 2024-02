Mimo zapewnionej gry w mistrzostwach Europy, zawodnicy do spotkań eliminacyjnych podchodzą z powagą. Celem jak zwykle jest wygrana.

Jeżeli przyjeżdżamy na kadrę, to zawsze po to, żeby wygrywać. Nie ma znaczenia, czy są to mecze mistrzostw świata, czy tak jak teraz mistrzostw Europy, na które i tak mamy pewny awans - zaznacza Andrzej Pluta, który do Sosnowca przyjechał już w piątek. Wszystko dlatego, że w sobotę rywalizował w konkursie rzutów za 3 punkty rozgrywanym w czasie finałowej fazy Pucharu Polski. Rywalizację wygrał Dominik Wilczek.

Tym razem się nie udało. Nie siedziały mi rzuty, trudno. Gratuluję kolegom. Szczególnie Dominiakowi, który wygrał - podkreśla Pluta.

Przyjazd na zgrupowanie reprezentacji to zawsze ważny moment, który pozwala się nie tylko spotkać z kolegami, ale też czegoś się nauczyć.

Każdy pracuje ciężko w klubie, żeby pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji. Oprócz tego, że jest to fajna grupa, to mamy też okazję sprawdzić między sobą, na jakim jesteśmy poziomie indywidualnie - podkreśla Andrzej Pluta.

Zawodnicy Trefla próbują zapomnieć o pucharowej porażce

Na zgrupowaniu pojawiło się aż trzech zawodników Trefla Sopot: Jakub Schenk, Jarosław Zyskowski i Mikołaj Witliński.

Zawsze jest raźniej mieć kolegów z klubu na zgrupowaniu, ale w reprezentacji już wszyscy się tak dobrze znamy, że nie wiem, czy to ma aż takie znacznie. Na pewno jednak fajnie, że trzech zawodników Trefla jest na zgrupowaniu - wyjaśnia Jarosław Zyskowski.