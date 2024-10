Gwiazda koszykarskich parkietów

Walter Hodge był wielką gwiazdą koszykarskich parkietów. Zdobył z Zastalem złoty i brązowy medal mistrzostw Polski. Był ulubieńcem kibiców. Świetną grą zasłużył sobie na to, by trafić do klubowej Galerii Sław. Jego koszulka z numerem 15 zawisła pod dachem hali, w której zielonogórscy koszykarze rozgrywają spotkania.

Przez trzy lata gry zdobył dla Zastalu ponad 2000 punktów. Średnio na mecz zdobywał ponad 18 punktów. Później grał w wielu krajach: Hiszpanii, Rosji Francji, Włoszech, Libanie, Egipcie, Kuwejcie czy Libii. Teraz 38-latek postanowił wrócić do Zastalu.

Cieszę się, że tu jestem. Długo czekałem na to, żeby wrócić do domu, bo tak nazywam to miejsce. Myślę, że to tu zostałem świetnym zawodnikiem i człowiekiem. Myślę, że zawsze byłem liderem, więc chcę wprowadzić tę energię, której prawdopodobnie teraz brakuje. W zespole jest wielu młodych zawodników. Chcę pokazać im, jak wygrywać mecze, jak być w grze - myślę, że to bardzo ważne. Oglądałem kilka meczów i myślę, że ta drużyna ma potencjał. Najważniejsze jednak dla mnie jest to, jak być liderem. Czuję, że to miejsce, do którego mogę przyjść, pomóc zespołowi, odbudować drużynę i być elementem, którego brakuje - skomentował Walter Hodge.