Odważni wygrywają – to hasło ma przypominać mężczyznom, jak ważne jest samobadanie oraz badania profilaktyczne. W Gdyni startuje akcja związana z Międzynarodowym Miesiącem Walki z Męskim Rakiem. Zaplanowano ćwiczenia z rugbistami Arki czy trening z komandosami z Formozy. W trakcie meczów AMW Arki Gdynia Kosz oraz Arki Gdynia panowie będą mogli zrobić bezpłatne badania.

/ Materiały prasowe

Kampanię Movember już po raz 15. organizuje fundacja Gdyński Most Nadziei, która chce promować w ten sposób profilaktykę nowotworową i zachowania prozdrowotne u mężczyzn.

Uczymy i pokazujemy, że nie należy się bać. W różnych niekonwencjonalnych formach zachęcamy do samobadania, które jest skuteczną metodą jeżeli chodzi o wykrywanie zmian w ciele. Do tego potrzebna jest edukacja w szkołach, firmach, a my bardzo chętnie od tych 15 lat dzielimy się wiedzą - mówi Małgorzata Marmajewska z Fundacji Gdyński Most Nadziei, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska Łaźniak z RMF MAXX.

Profilaktyka ratuje życie

Celem akcji jest przekonanie mężczyzn, że w przypadku nowotworów - takich jak rak jąder czy prostaty - badanie i profilaktyka są bardzo ważne, bo ratują życie.

Młodzi mężczyźni i chłopcy nie wstydzą się tego tematu. Są świadomi, my też staramy się dotrzeć do młodzieży skutecznie, pokazujemy w luźny sposób, że samobadanie jest bardzo ważne w profilaktyce raka jądra - dodaje Marmajewska.

Do profilaktyki zachęcać będą gdyńscy koszykarze i piłkarze.

Miasto wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia oraz AMW Arka Gdynia zapraszają wszystkich mieszkańców na mecz koszykówki, któremu towarzyszyć będą wydarzenia poświęcone profilaktyce nowotworów u mężczyzn "Arka dla jaj".

9 listopada w Polsat Plus Arenie Gdynia podczas meczu AMW Arka Gdynia-Zastal Zielona Góra panowie będą mogli zbadać czynnik PSA we krwi. Badania wykonają Szpitale Pomorskie.

Każdy mężczyzna, który przeprowadzi badanie PSA podczas naszego wydarzenia, otrzyma darmowe zaproszenie na mecz, który odbędzie się 15 listopada - mówi Mateusz Żołnierewicz, dyrektor sportowy AMW Arki Gdynia.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Badania PSA w kierunku raka prostaty wykonać będzie można również 2 listopada podczas meczu Arki Gdynia z Wisłą Płock na Stadionie Miejskim.

Poza tym na znak solidarności ze wszystkimi panami gdyńscy piłkarze zagrają w czarno-niebieskich koszulkach." Na stadionie będzie można przeprowadzić badanie PSA, także przygotowaliśmy zaproszenia na kolejny mecz, dla panów, którzy się zbadają" dodaje Paweł Bień, dyrektor operacyjny Arki Gdynia.

Przez cały listopad w Gdyni i Trójmieście zaplanowano działania promujące profilaktykę nowotworową i zachowania prozdrowotne.

Harmonogram wydarzeń:

9 listopada o godz. 10:00 - trening z komandosami KRS Formoza na plaży Śródmieście w Gdyni;

16 listopada - "Męski Przegląd: Dzień Zdrowia Mężczyzn". Wykład Małgorzaty Marmajewskiej oraz stoisko "Odważni wygrywają" w Gdańsku;

17 listopada o godz. 18:00 - "Nie dla przyjemności - improwizowany odważny stand-up" w Konsulacie Kultury w Gdyni. Wystąpią: Kuba Dąbrowski, Filip Puzyr, Piotr Splin i Michał Kutek;

18 listopada o godz. 19:00 - ćwiczenia z czterokrotnymi mistrzami Polski - rugbistami z Arki Gdynia na Narodowym Stadionie Rugby;

24 listopada o godz. 11:00 - morsowanie z trenerem Adrianem Hoffmanem, czyli "Poziom wyżej" na plaży w Gdańsku Brzeźnie;

25 listopada - spotkanie ze studentami na Uniwersytecie WSB Merito Gdynia (ul. Śląska 35/37).

Szczegółowy program kampanii "Odważni wygrywają" można znaleźć na stronach www.odwazni.com oraz Facebooku.