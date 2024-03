Hokeiści Re-Plast Unii Oświęcim zostali ostatnimi półfinalistami play off ekstraligi. W ćwierćfinałowej rywalizacji pokonali Comarch Cracovię 4-3. W decydującym spotkaniu oświęcimianie wygrali 1-0.

Re-Plast Unii Oświęcim cieszą się ze zwycięskiej bramki / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rywalizacja pomiędzy Re-Plast Unią a Comarch Cracovią toczyła się najdłużej ze wszystkich ćwierćfinałowych zmagań.

We wtorek krakowianie pokonali lokalnego rywala i doprowadzili do stanu 3-3 w walce do czterech zwycięstw. Do decydującego starcia doszło w czwartek w Oświęcimiu.

Bitwa o półfinał zakończyła się skromnym zwycięstwem gospodarzy 1-0. Rozstrzygającą bramkę zdobył w 55. minucie Daniel Olsson Trkulja.

No oczach trzech tysięcy widzów Re-Plast Unia zapewniła sobie awans do półfinału, w którym zmierzy się z GKS-em Tychy.

Drugą parę półfinałową tworzą GKS Katowice i JKH GKS Jastrzębie.

Półfinałowa rywalizacja rozpocznie się 17 marca meczami w Katowicach i Oświęcimiu.

Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 4-3 dla Unii, która awansowała do półfinału.

Bramka: 1:0 Daniel Olsson Trkulja (55)

Kary: Unia - 2; Cracovia - 4 minuty. Widzów: 3 000.