Gościem Tomasza Weryńskiego we wtorkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Tomasz Trela, poseł Lewicy. Porozmawiamy z nim m.in. o sprawie sędziego Tomasza Szmydta, który poprosił o azyl na Białorusi, ale też o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Tomasz Trela / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy sędzia Tomasz Szmydt był szpiegiem? To pytanie, które stawiane jest w kontekście tej sprawy najczęściej. A jeśli nie, to czy jego wiedza, która zapewne zostanie przekazana Białorusi, może zagrażać bezpieczeństwu Polski? Mówimy przecież o człowieku, który miał rozstrzygać o dostępie do tajnych dokumentów NATO.

Z naszym gościem porozmawiamy też o wyborach do europarlamentu, które zbliżają się coraz większymi krokami. Na jaki wynik liczy Lewica? Jak ważne są te wybory?

Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy o godz. 7:00

