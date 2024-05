Ponad 3,5 tys. miejsc czeka na dzieci w żłobkach we Wrocławiu. Właśnie ruszyła rekrutacja, która odbędzie się w kilku turach. Warto sprawdzić terminy.

Jak poinformował Urząd Miasta Wrocławia w 17 miejskich placówkach zwolni się 1 tys. 300 miejsc, a niepublicznych placówkach z miejskim dofinansowaniem ponad 2,2 tys. miejsc.

Wnioski o przyjęcie do żłobka we Wrocławiu można składać przez cały rok i na bieżąco przydzielane są miejsca. Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni, kiedy jednocześnie przydzielana jest duża liczba miejsc, które zostaną zwolnione od września, przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach.

Aby sprawnie przeprowadzić nabór do żłobków system rekrutacyjny musi zostać zaktualizowany, stąd będą trzy krótkie przerwy w jego działaniu.





Pierwsza przerwa 14 maja - 29 maja 2024 r.

Pierwsza przerwa będzie przeznaczona na aktualizację danych - wprowadzanie do systemu informacji o wolnych miejscach i przypisywaniu oczekujących dzieci do poszczególnych grup wiekowych. 29 maja rodzice zobaczą w systemie liczbę miejsc wolnych na 1 września, oraz swoją pozycje na liście oczekujących. Od 29 maja - 5 czerwca 2024 r. system zostanie udostępniony dla rodziców/ opiekunów. W tym czasie będzie możliwość składania wniosków oraz dokonywania zmian w złożonych wnioskach przez rodziców/prawnych opiekunów, wybory żłobków.



Druga przerwa 6 czerwca - 20 czerwca 2024 r

6 czerwca wstrzymana będzie możliwość logowania się do systemu po raz drugi. W tym czasie system będzie przydzielał miejsca oczekującym w taki sposób, by jak największa liczba dzieci została zakwalifikowana. Wyniki kwalifikacji będą znane 20 czerwca 2024 r., do 3 lipca rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów i podpisanie umowy.





Trzecia przerwa 4 lipca - 5 lipca 2024 r.

To ostatnia przerwa w działaniu systemu rekrutacyjnego. W pierwszej połowie lipca system wróci do trybu rekrutacji ciągłej.

Od 2019 roku we Wrocławiu wybudowane zostały dwa nowe żłobki: przy ul. Sygnałowej na Jagodnie, który otrzymał tytuł najbardziej innowacyjnego żłobka w Polsce i przy ul. Sołtysowickiej. Gruntownie przebudowane zostały dwie kolejne placówki: przy ul. Dokerskiej na Kozanowie i przy ul. Krowiej.W sumie inwestycje żłobkowe kosztowały miasto ponad 52 mln złotych.