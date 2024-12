Polskie piłkarki ręczne w drugiej rundzie mistrzostw Europy! By wyjść z grupy Biało-Czerwone musiały pokonać Hiszpanię i wykorzystały okazję, wygrywając 26:23 (14:12).

Polki świętują po pokonaniu Hiszpanii / Marcin Bielecki / PAP

Oba zespoły w poprzednich meczach grupy C zanotowały porażki z Francją i zwycięstwa z Portugalią. Hiszpanki miały korzystniejszy bilans bramkowy i do awansu z drugiego miejsca wystarczał im remis z Polską. Biało-Czerwone musiały wygrać i wygrały, co oznacza awans do drugiej rundy mistrzostw Europy.

Hiszpanki już w pierwszej akcji zdobyły prowadzenie. Było to konsekwencją prostych błędów, jakie zespół Arne Senstada popełniał na początku meczu w ataku. Gol z lewego skrzydła Darii Michalak i obroniony rzut karny przez Adriannę dały nadzieję. Polkom straty pomogła odrobić gra 7 na 6 po wycofaniu bramkarki. Na prowadzenie po indywidualnej akcji wyprowadziła Magdalena Drażyk (5:4). Rywalki też popełniały błędy, zwłaszcza rozgrywająca Danila So Delgado, ale pusta bramka była dla nich dość łatwym łupem. Z okazji skorzystała m.in. bramkarka Nicole Wiggins.